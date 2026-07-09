"Pravo iz kukuruza na plažu, more kao slan Dunav" Srbi podelili iskustva sa letovanja iz komšiluka, pa zaratili na mrežama - A tek šta bude u avgustu FOTO
Sezona odmora je u toku, a deo srpskih turista, pored tradicionalno popularnih Grčke i Crne Gore, za letovanje bira i Bugarsku. Iako se često smatra da bugarsko primorje nije među najtraženijim destinacijama kod naših građana, iskustva onih koji su tamo letovali pokazuju da mišljenja i te kako variraju.
U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" jedan turista pokrenuo je raspravu pitanjem koje mnoge zanima pred put, kada je more najčistije i u kom periodu ima najviše algi i trave.
- Pozdrav, zanima me u kom periodu tokom leta bude najviše algi i trave? Kakva je voda i ima li vetra i velikih talasa? Konkretno me zanima period posle 15.08. Čuo sam razna iskustva, ali voleo bih da čujem iz prve ruke - napisao je on.
Među odgovorima bilo je najviše onih koji tvrde da problem sa algama nije toliko izražen, ali da avgust može da bude promenljiv.
- Nama je ovo treća godina da letujemo u Bugarskoj. Najbolji period je od sredine jula do početka avgusta, kasnije kreće vetar. Bili smo u Sunčevom bregu i Pomoriju, nije bilo trave, voda je čista - naveo je jedan turista.
Drugi korisnici upozoravaju da je avgust period kada treba računati na moguće promene.
- Za Bugarsko primorje kritičan je avgust, naročito prva polovina - napisao je jedan od članova grupe.
Ipak, mnogi navode da alge nisu pravilo.
- Trave minimalno ima na pojedinim mestima kad talas nanese, alge nismo još videli - stoji u jednom komentaru.
- Bila sam od 3. avgusta, bilo je malo algi i to ne svaki dan, nema pravila - dodala je druga korisnica.
Kad ima najviše trave i algi
Prema iskustvima turista, najveća mogućnost za pojavu algi i trave je tokom avgusta, posebno nakon oluja ili promena morskih struja koje ih mogu izbaciti na obalu.
Polemika o letovanju u Bugarskoj ranije se vodila i na Reditu, gde su korisnici delili potpuno različita iskustva.
- Pravo iz kukuruza na plažu, more kao slan Dunav - napisao je jedan korisnik, dok je drugi imao potpuno drugačiji utisak:
- Što se tiče mora, Nesebar i Sunčev breg, vrhunska i mirna mesta, gotive Srbe.
Jedan turista, koji je obišao više mesta u Bugarskoj, naveo je da mu je tamošnji stil letovanja sasvim odgovarao.
- Ja sam bio u Nesebaru, Pomorju, Sozopolu, kao i u Banskom na skijanju. I svuda mi je bilo lepo. Meni taj bugarski vašarski trip, po njihovim turističkim mestima, sasvim okej, bukvalno prihvatiš to i nema problema. Meni su ostavili svuda utisak da vole Srbe kao turiste. Nije to Nica i Tenerife, ali imaš sve šta ti treba. Ako je nekom važan baš luksuz, smoriće se. Svima ostalima stvarno može biti interesantno - napisao je on.
Međutim, bilo je i onih koji nisu imali prijatna iskustva.
- Bila sam u mestu Ravda na letovanju. More blagi užas, močvara šta više. To je sve od mene za bugarsko primorje - napisala je jedna korisnica.
Negativan komentar ostavio je i turista koji je boravio na Sunčevom bregu.
- Bio sam u Sunny Beach par dana jer je bilo maltene džabe, ali nikad u goru vodu nisam ušao i odvratniju hranu nisam jeo. Pretraži kakav je bio Sunčev breg od algi i trave, nešto najgdanije - naveo je on.
Pojedini korisnici su primetili i da Bugarska nema isti profil turista kao neke druge destinacije.
- U Bugarskoj retko ima Srba, uglavnom su Nemci, Englezi, Skandinavci, Rusi, Česi, Ukrajinci i Slovaci. U suštini, tamo letuje Severna i Istočna Evropa - napisao je jedan od njih.
Ipak, uprkos podeljenim utiscima, veliki broj turista tvrdi da su zadovoljni odnosom cene i kvaliteta, plažama i ponudom, zbog čega se iz godine u godinu vraćaju na bugarsko primorje.