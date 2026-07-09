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Sezona odmora je u toku, a deo srpskih turista, pored tradicionalno popularnih Grčke i Crne Gore, za letovanje bira i Bugarsku. Iako se često smatra da bugarsko primorje nije među najtraženijim destinacijama kod naših građana, iskustva onih koji su tamo letovali pokazuju da mišljenja i te kako variraju.

U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" jedan turista pokrenuo je raspravu pitanjem koje mnoge zanima pred put, kada je more najčistije i u kom periodu ima najviše algi i trave.

- Pozdrav, zanima me u kom periodu tokom leta bude najviše algi i trave? Kakva je voda i ima li vetra i velikih talasa? Konkretno me zanima period posle 15.08. Čuo sam razna iskustva, ali voleo bih da čujem iz prve ruke - napisao je on.

Među odgovorima bilo je najviše onih koji tvrde da problem sa algama nije toliko izražen, ali da avgust može da bude promenljiv.

Turisti pitaju kada ima najviše trave i algi u Bugarskoj Foto: Facebook/ Bugarska letovanje

- Nama je ovo treća godina da letujemo u Bugarskoj. Najbolji period je od sredine jula do početka avgusta, kasnije kreće vetar. Bili smo u Sunčevom bregu i Pomoriju, nije bilo trave, voda je čista - naveo je jedan turista.

Drugi korisnici upozoravaju da je avgust period kada treba računati na moguće promene.

- Za Bugarsko primorje kritičan je avgust, naročito prva polovina - napisao je jedan od članova grupe.

Ipak, mnogi navode da alge nisu pravilo.

- Trave minimalno ima na pojedinim mestima kad talas nanese, alge nismo još videli - stoji u jednom komentaru.

- Bila sam od 3. avgusta, bilo je malo algi i to ne svaki dan, nema pravila - dodala je druga korisnica.

Kad ima najviše trave i algi

Prema iskustvima turista, najveća mogućnost za pojavu algi i trave je tokom avgusta, posebno nakon oluja ili promena morskih struja koje ih mogu izbaciti na obalu.

Polemika o letovanju u Bugarskoj ranije se vodila i na Reditu, gde su korisnici delili potpuno različita iskustva.

Foto: Shutterstock

- Pravo iz kukuruza na plažu, more kao slan Dunav - napisao je jedan korisnik, dok je drugi imao potpuno drugačiji utisak:

- Što se tiče mora, Nesebar i Sunčev breg, vrhunska i mirna mesta, gotive Srbe.

Jedan turista, koji je obišao više mesta u Bugarskoj, naveo je da mu je tamošnji stil letovanja sasvim odgovarao.

- Ja sam bio u Nesebaru, Pomorju, Sozopolu, kao i u Banskom na skijanju. I svuda mi je bilo lepo. Meni taj bugarski vašarski trip, po njihovim turističkim mestima, sasvim okej, bukvalno prihvatiš to i nema problema. Meni su ostavili svuda utisak da vole Srbe kao turiste. Nije to Nica i Tenerife, ali imaš sve šta ti treba. Ako je nekom važan baš luksuz, smoriće se. Svima ostalima stvarno može biti interesantno - napisao je on.

Međutim, bilo je i onih koji nisu imali prijatna iskustva.

- Bila sam u mestu Ravda na letovanju. More blagi užas, močvara šta više. To je sve od mene za bugarsko primorje - napisala je jedna korisnica.

1/5 Vidi galeriju Ovako izgleda more u Bugarskoj Foto: Instagram/ Grčka info

Negativan komentar ostavio je i turista koji je boravio na Sunčevom bregu.

- Bio sam u Sunny Beach par dana jer je bilo maltene džabe, ali nikad u goru vodu nisam ušao i odvratniju hranu nisam jeo. Pretraži kakav je bio Sunčev breg od algi i trave, nešto najgdanije - naveo je on.

Pojedini korisnici su primetili i da Bugarska nema isti profil turista kao neke druge destinacije.

- U Bugarskoj retko ima Srba, uglavnom su Nemci, Englezi, Skandinavci, Rusi, Česi, Ukrajinci i Slovaci. U suštini, tamo letuje Severna i Istočna Evropa - napisao je jedan od njih.