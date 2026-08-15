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Nikola Tesla, jedan od najvećih umova 20. veka, nije bio samo pronalazač čiji su izumi promenili svet, već i čovek čije su vizije često bile daleko ispred vremena u kojem je živeo.

Još početkom prošlog veka Tesla je govorio o budućnosti u kojoj će ljudi biti povezani širom planete, mašine obavljati poslove umesto čoveka, informacije putovati neverovatnom brzinom, a tehnologija menjati način na koji živimo. Njegove izjave iz 1920-ih i 1930-ih godina danas zvuče neverovatno precizno, jer mnoge stvari koje je opisivao već postoje ili se ubrzano razvijaju.

Pametni uređaji i komunikacija koju je zamislio pre 100 godina

Jedno od najpoznatijih Teslinih predviđanja odnosi se na male uređaje pomoću kojih će ljudi moći da komuniciraju bez obzira na udaljenost.

Još 1926. godine govorio je o mogućnosti da ljudi koriste prenosive uređaje koji će omogućiti razgovor i prenos slike širom sveta.

- Kroz televiziju i telefoniju videćemo i čuti jedni druge savršeno kao da smo licem u lice, uprkos udaljenosti od hiljada kilometara. Čovek će moći da nosi jednu u džepu prsluka - govorio je Tesla.

U vremenu kada su komunikacije bile ograničene na telegraf i klasične telefonske linije, ovakva ideja zvučala je gotovo neverovatno. Danas, gotovo vek kasnije, pametni telefoni, video-pozivi i internet komunikacija postali su deo svakodnevnog života milijardi ljudi širom sveta.

Foto: Arhiva

Upozoravao na zagađenje i potrebu za zaštitom prirode

Osim tehnoloških dostignuća, Tesla je razmišljao i o problemima sa kojima će se suočiti buduće generacije.

Još 1935. godine govorio je o potrebi za većom brigom o životnoj sredini i upozoravao da će zagađenje postati jedan od velikih izazova čovečanstva.

- Zagađenje naših plaža kakvo danas postoji oko Njujorka činiće se našoj deci i unucima nezamislivim, baš kao što se nama čini život bez tekuće vode - govorio je Tesla.

Njegove reči pokazale su koliko je bio svestan posledica industrijalizacije i razvoja bez kontrole. Decenijama kasnije, svet je počeo ozbiljnije da se bavi zaštitom prirode, a 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama osnovana je Agencija za zaštitu životne sredine (EPA), čime je zaštita životne sredine dobila institucionalni okvir.

Foto: Kurir/R.N.

Znanje će biti važnije od ratova

Tesla je verovao da budućnost čovečanstva neće pripadati onima koji osvajaju teritorije, već onima koji unapređuju znanje i nauku.

Smatrao je da će obrazovanje, istraživanja i otkrivanje novih tehnologija postati najveće vrednosti modernog društva.

- Biće slavnije boriti se protiv neznanja nego poginuti na bojnom polju. Otkriće novih naučnih istina biće važnije od prepirke diplomata - rekao je Tesla 1935. godine.

Njegova vizija bila je svet u kojem će nauka i obrazovanje biti glavni pokretači razvoja, a ne sukobi i ratovi.

Predvideo promene uloge žena u društvu

Jedna od njegovih najzanimljivijih i najkontroverznijih vizija odnosila se na buduću ulogu žena.

Tesla je još 1926. godine govorio da će žene kroz obrazovanje i naučni rad zauzeti mnogo značajniju poziciju u društvu.

- Ova borba žene za ravnopravnost polova završiće se novim polnim poretkom, sa ženom kao superiornom - izjavio je tada.

U vreme kada žene u mnogim delovima sveta nisu imale jednaka prava kao muškarci, ovakva razmišljanja bila su veoma napredna.

Decenijama kasnije, žene su napravile veliki prodor u nauci, tehnologiji, politici i mnogim drugim oblastima.

Roboti i automatizacija - vizija koja se ostvaruje

Tesla je bio jedan od prvih ljudi koji su ozbiljno razmišljali o svetu u kojem će mašine preuzeti veliki deo ljudskih poslova. Još tada je govorio o automatima koji će zameniti težak fizički rad i promeniti način funkcionisanja društva.

- Rešenje naših problema nije u uništavanju, već u ovladavanju mašinom. Bezbroj aktivnosti koje i dalje obavljaju ljudske ruke obavljaće automati. U dvadeset prvom veku robot će zauzeti mesto robovskog rada - predvideo je Tesla.

Danas, razvoj robotike i veštačke inteligencije pokazuje koliko je njegova vizija bila dalekosežna. Roboti već rade u fabrikama, medicini, istraživanjima, a veštačka inteligencija sve više menja način na koji ljudi rade i komuniciraju.

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Leteće mašine i tehnologija koja spaja svet

Tesla je razmišljao i o budućnosti vazdušnog saobraćaja i letećih mašina.

Verovao je da bi razvoj naprednih tehnologija mogao da približi narode i omogući lakše povezivanje ljudi širom planete.

- Biće politički delotvoran usklađivanjem međunarodnih interesa; stvoriće razumevanje umesto razlika - govorio je Tesla 1926. godine.

Za njega tehnologija nije bila samo sredstvo za napredak, već i način da se ljudi bolje povežu i razumeju.

Digitalni svet

U vreme kada su novine bile glavni izvor informacija, Tesla je već zamišljao svet u kojem će ljudi moći da prate događaje iz celog sveta gotovo u realnom vremenu.

- Moći ćemo da prisustvujemo i čujemo događaje - inauguraciju predsednika, Svetsku seriju, razaranja zemljotresa ili bitke, baš kao da smo prisutni - rekao je Tesla.

Danas, zahvaljujući internetu, televiziji uživo i društvenim mrežama, ljudi mogu da prate događaje širom sveta iz svojih domova.

Teslin toranj, projekat Vordenklajf Foto: printscreen/youtube/ Newsthink

Bežični prenos energije - ideja koja i dalje inspiriše nauku

Jedna od najvećih Teslinih ambicija bila je mogućnost prenosa energije bez kablova.

Verovao je da bi jednog dana električna energija mogla da se prenosi bežično i promeni način na koji svet koristi energiju.

- Kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos biće revolucionisani. Filmovi se već bežično prenose na kratke udaljenosti. Kasnije će udaljenost biti neograničena - govorio je Tesla.

Iako njegova ideja o globalnom bežičnom sistemu energije nije u potpunosti ostvarena, savremena tehnologija danas koristi principe bežičnog punjenja i prenosa energije na kraćim udaljenostima.

Nikola Tesla Foto: printscreen/youtube/ Newsthink

Čitanje misli - granica između nauke i fantastike

Tesla je imao i viziju koja je dugo izgledala kao nemoguća - mogućnost da se misli nekako prikažu i analiziraju.

Još 1933. godine izneo je ideju da bi slike koje nastaju u ljudskom umu mogle jednog dana biti zabeležene.

- Predmeti koje čovek zamišlja jasno bi se reflektovali na ekranu kako se formiraju, i na taj način bi se mogla pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi bi tada zaista bili kao otvorene knjige - govorio je Tesla.

Iako se potpuna kontrola i čitanje misli još uvek smatraju dalekom mogućnošću, savremena neurotehnologija već istražuje načine za povezivanje mozga i računara.

Teslin pogled u budućnost koji i dalje zapanjuje

Nikola Tesla nije bio samo pronalazač, već čovek koji je razmišljao decenijama unapred.

Njegove ideje o komunikaciji, robotima, ekologiji, energiji i budućnosti društva pokazuju koliko je njegov um bio ispred vremena. Mnoge njegove vizije danas su stvarnost, dok druge i dalje predstavljaju izazov za naučnike širom sveta.

Zbog toga Tesla i više od jednog veka nakon svojih najvećih otkrića ostaje simbol genijalnosti i čoveka koji je pokušao da zaviri u budućnost.

Kurir.rs