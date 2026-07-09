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Vlasinsko jezero iz godine u godinu privlači sve veći broj turista iz Srbije i regiona, a kraj jula i početak avgusta tradicionalno predstavljaju vrhunac letnje sezone. Tada su smeštajni kapaciteti gotovo u potpunosti popunjeni, a meštani kažu da na obali "igla nema gde da padne". Mirna priroda, čist planinski vazduh, prijatne temperature i pristupačne cene razlog su zbog kog se mnogi gosti iznova vraćaju na ovu destinaciju.

Boravak na Vlasinskom jezeru ne mora da bude skup. Noćenje u seoskom domaćinstvu ili skromnijem smeštaju može da se pronađe već od 13 evra po osobi, dok se cene apartmana, vikendica i bolje opremljenog privatnog smeštaja uglavnom kreću od 30 evra po noći. Porodica koja na Vlasini provede tri do pet dana za smeštaj može da izdvoji već od 100 evra, dok su cene hrane i pića i dalje znatno niže nego na većini poznatih turističkih destinacija.

Popularnost Vlasinskog jezera naročito je porasla tokom pandemije koronavirusa, kada su mnogi građani Srbije umesto odlaska na more birali domaće turističke centre. Od tada interesovanje ne jenjava, pa svake godine ovde letuju gosti iz Beograda, Niša, Leskovca, Vlasotinca i drugih gradova, ali i turisti iz Bugarske, Severne Makedonije i Rumunije.

Vlasinsko jezero Foto: Stefan Stojanović

Vlasnici apartmana i vikendica kažu da su rezervacije za drugu polovinu jula i početak avgusta uglavnom već popunjene, dok cene ove sezone nisu značajno menjane u odnosu na prošlu godinu.

Vazdušna banja

Mnogi Surduličani i Vlasotinčani Vlasinsko jezero s ponosom nazivaju vazdušnom banjom i jednim od najvećih turističkih brendova juga Srbije. Mirno okruženje, prijatna klima i netaknuta priroda čine ga idealnim mestom za porodični odmor, ali i kraći beg od letnjih vrućina.

Prema podacima Turističke organizacije Surdulice, Vlasinsko jezero nalazi se na teritoriji opštine Surdulica, na nadmorskoj visini od 1.213 metara, okruženo planinama Gramada, Vardenik i Čemernik. Nastalo je pedesetih godina prošlog veka izgradnjom brane na mestu nekadašnjeg Vlasinskog blata.

Foto: Kurir/T.S.

"Vlasinsko jezero ima dubinu do 35 metara, a svakog minuta u njega pritiče oko dva kubika vode prvog kvaliteta. Posebnu atrakciju predstavljaju plutajuća ostrva od treseta, jedinstven prirodni fenomen nastao vekovnim raspadanjem mahovina tresetnica", navodi Turistička organizacija Surdulice.

U toj ustanovi podsećaju da istorijski zapisi o Vlasinskoj visoravni postoje još iz 18. veka, kada je ovo područje bilo poznato kao Vlasinsko blato ili Vlasinska tresava zbog velikih močvarnih površina i naslaga treseta. Današnje jezero nastalo je upravo na mestu nekadašnje močvare kroz koju je proticala reka Vlasina.

Bogata priroda

Vlasinsko jezero danas okružuje prostrana visoravan prekrivena livadama, pašnjacima i šumama bogatim biljnim i životinjskim svetom. Sa svih strana nadvisuju ga planinski masivi Čemernika i Vardenika, između kojih se nalaze brojna vlasinska sela, bistri potoci i šumovite klisure koje ovom kraju daju poseban prirodni ambijent.

Do Vlasinskog jezera može se stići iz više pravaca. Najčešći put vodi preko Vladičinog Hana i Surdulice, udaljen oko 32 kilometra od magistralnog puta Beograd - Atina. Do jezera se može doći i preko Leskovca, Vlasotinca i Crne Trave, kao i iz Bugarske preko graničnih prelaza Ribarce i Strezimirovci.

Kako tvrde posetioci ovde ručak za dvoje sa po jednim pićem može da košta najviše 3.000 dinara i to ako probate neki vlasinski specijalitet, recimo ribu sa pićem i salatom.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Legenda o jezeru i "crnom vodenom biku"

Nekada davno je u jezeru živeo "vodeni bik" koji je često izlazio noću iz vode na obalu, pasao travu i ubijao goveda seljanima koja su oko jezera pasla travu. Kako je poubijao mnogo goveda i zadavao seljanima veliki strah, neki kovač se dosetio da svom volu okuje rogove gvožđem i pusti ga da pase kraj jezera. Kad vodenjak izađe iz vode i polete ka kovačkom volu, ovaj ga probode okovanim rogovima te se vodeni bik vrati u jezero i više se nikad nije pojavio, već samo 1827. godine pred rusko-turski rat i srpsko-turski rat, kad se iz jezera čula rika bika da se tresla cela okolina, a iz vode su izbijali veliki mehuri (klaburci) - navodi se na sajtu Turističke organizacije opštine Surdulica.