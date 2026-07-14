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Dok jedni tvrde da je Marija Oršić bila medijum koji je navodno primao poruke od bića sa drugih planeta, drugi smatraju da je čitava priča proizvod mitova, pseudoistorije i teorija zavere koje su nastale godinama nakon rata.

Ono što ovu priču čini još intrigantnijom jeste činjenica da se istorijske činjenice i legende gotovo ne mogu razdvojiti.

Šta se zaista zna o Mariji Oršić?

Pouzdani istorijski podaci o Mariji veoma su oskudni. U pojedinim izvorima navodi se da je rođena 31. oktobra 1895. godine u Beču, dok drugi tvrde da joj je otac bio Hrvat iz Zagreba, a majka Austrijanka. Međutim, istoričari upozoravaju da za ove podatke ne postoje dovoljno čvrsti arhivski dokazi.

Tokom godina oko njenog lika stvorena je čitava mitologija. Čak se i za fotografije i portrete koji joj se pripisuju često navodi da možda nisu autentični, već da su nastali kasnije kako bi dodatno učvrstili legendu o misteriznoj plavokosoj lepotici.

Prema pričama koje su se pojavile decenijama nakon rata, Marija se još kao mlada zainteresovala za ezoteriju, spiritizam i okultizam. Navodno je u Minhenu došla u kontakt sa nacionalističkim i ezoterijskim krugovima koji će kasnije biti povezivani sa Društvom Tule.

Šta je bilo nemačko tajno Društvo Tule?

Za razliku od mnogih priča koje prate Mariju Oršić, Društvo Tule zaista je postojalo.

Ovo društvo osnovano je 1918. godine u Minhenu kao nacionalistička, okultna i politička organizacija koja je negovala ideje o arijevskom poreklu, germanskoj mitologiji i mističnim korenima nemačkog naroda. Njeni članovi bili su zainteresovani za ezoteriju, astrologiju, drevne simbole i različite mistične teorije, ali su imali i značajan politički uticaj u posleratnoj Nemačkoj.

Istoričari smatraju da su pojedini članovi Tule učestvovali u osnivanju Nemačke radničke partije, iz koje će kasnije nastati nacistička partija. Međutim, nema pouzdanih dokaza da je Adolf Hitler bio član ovog društva, iako je sarađivao sa ljudima koji su bili povezani sa njim.

Smatra se da je Ditrih Ekart, čovek koji je Društvu Tule udahnuo stvarnu okultnu moć, "prepoznao" Adolfa Hitlera kao budućeg vođu Rajha. Ostale su zabeležene njegove reči kada je prvi put video Hitlera: "Njega smo čekali. On je čovek kome sam bio prorok i prethodnik".

Foto: Michael Foedrowitz / akg-images / Profimedia

Vril - tajno društvo ili izmišljena priča?

Mnogo više kontroverzi izaziva navodno Društvo Vril.

Prema popularnim teorijama zavere, Vril je bila tajna organizacija ženskih medijuma koja je posedovala znanja nedostupna običnim ljudima. Njeni članovi navodno su pokušavali da uspostave kontakt sa višim inteligencijama kako bi došli do napredne tehnologije.

Međutim, većina istoričara smatra da nikada nije pronađen nijedan pouzdan dokument koji potvrđuje da je takva organizacija zaista postojala.

Sam naziv "Vril" potiče iz naučnofantastičnog romana engleskog pisca Edvarda Bulver-Litona iz 1871. godine, u kojem se opisuje misteriozna energija koja svojim korisnicima daje ogromnu moć. Kasnije su okultni pokreti ovu ideju pretvorili u navodno stvarno znanje, a vremenom su oko nje nastale brojne legende.

Prema pojedinim autorima i teorijama zavere, Marija Oršić bila je jedna od najistaknutijih članica navodnog Društva Vril i učestvovala je u medijumskim seansama koje su se dovodile u vezu sa vrhom Trećeg Rajha. U tim pričama često se navodi da su nacisti i članovi Vrila imali zajednički interes za nepoznata znanja, ali ne i iste motive. Dok je nacističko rukovodstvo, prema ovim tvrdnjama, tragalo za tehnologijom koja bi mu obezbedila vojnu i političku nadmoć, članovi Vrila navodno su želeli da uspostave kontakt sa višim inteligencijama kako bi od njih stekli nova saznanja.

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Žena za koju se pričalo da razgovara sa vanzemaljcima

Upravo tu počinje najpoznatiji deo priče. Prema legendama, Marija Oršić bila je izuzetno nadaren medijum. Tvrdilo se da je tokom dubokog transa primala poruke od bića iz sistema Aldebaran, jedne od najsjajnijih zvezda na noćnom nebu. Pojedine verzije priče navode da su ta bića predstavljana kao drevni Arijevci koji su u davnoj prošlosti posetili Zemlju i ostavili trag u sumerskoj civilizaciji. Navodno je Marija njihove poruke zapisivala na nepoznatom jeziku, za koji su pojedini autori tvrdili da podseća na drevno sumersko pismo.

Još jedna legenda kaže da nikada nije šišala svoju dugu plavu kosu, jer je verovala da ona predstavlja svojevrsnu antenu pomoću koje može lakše da uspostavi vezu sa drugim dimenzijama. Za ovu tvrdnju, naravno, ne postoje nikakvi istorijski dokazi.

Foto: Printscreen/Youtube

Priča o nacističkim "letećim tanjirima"

Najpoznatija teorija zavere vezana za Mariju Oršić tvrdi da poruke koje je navodno primala nisu bile obična proročanstva. Prema toj priči, one su sadržale tehničke nacrte za konstrukciju letelica kružnog oblika sposobnih za let kroz svemir, pa čak i kroz druge dimenzije. U kasnijim knjigama i dokumentarcima te letelice povezivane su sa navodnim projektima "Haunebu" i "Vril", za koje se tvrdilo da ih je finansirao nacistički režim.

Pojedini autori otišli su toliko daleko da su tvrdili da je vrh Trećeg rajha očekivao da će zahvaljujući tim saznanjima steći tehnološku nadmoć nad ostatkom sveta.

Ipak, istoričari naglašavaju da za postojanje ovih projekata nikada nisu pronađeni verodostojni dokumenti.

Nestanak koji je postao legenda

Jednako misteriozan kao i njen život ostao je i navodni kraj. Prema najpoznatijoj verziji priče, Marija Oršić je 11. marta 1945. godine ostavila kratku poruku: "Niko ne ostaje ovde".

Posle toga joj se, prema legendi, gubi svaki trag.

Od tada su nastale brojne teorije. Jedna tvrdi da je zajedno sa članovima Vrila napustila Zemlju i otišla među bića sa kojima je navodno godinama komunicirala. Druga kaže da je pobegla u Južnu Ameriku, dok treća navodi da su je po završetku rata preuzele američke obaveštajne službe i uključile u tajne projekte. Nijedna od ovih tvrdnji nikada nije potvrđena.

Gde prestaje istorija, a počinje mit?

Upravo je to pitanje razlog zbog kojeg Marija Oršić i danas intrigira istraživače.

Za razliku od Društva Tule, čije je postojanje istorijski potvrđeno, za Društvo Vril ne postoje pouzdani dokazi da je ikada postojalo u obliku u kojem se danas opisuje. Većina priča o Mariji Oršić, komunikaciji sa vanzemaljcima, nacističkim svemirskim programima i tajnim tehnologijama pojavila se tek decenijama nakon Drugog svetskog rata.

Zbog toga većina savremenih istoričara smatra da je Marija Oršić mnogo više simbol jednog od najvećih mitova 20. veka nego dokaz skrivene istorije Trećeg rajha.

Ipak, upravo ta mešavina stvarnih događaja, okultizma, nacističkih tajni i naučne fantastike učinila je da njeno ime ni danas ne prestaje da fascinira ljude širom sveta.

Kurir.rs