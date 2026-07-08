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Dok berba maline u zapadnoj Srbiji ulazi u završnicu, proizvođačima brigu ne zadaju samo vremenske prilike i otkupna cena, već i sve učestalije krađe u zasadima.

Poslednjih dana beleže se sve češći slučajevi nestanka plodova tokom noći, zbog čega pojedini malinari razmišljaju o dodatnim merama zaštite, noćnim dežursvima i postavljanju video-nadzora.

Mladi proizvođač iz Kotraže, Tanasije Milićević, kaže da krađe nisu novost, ali da ih najčešće ima kada je cena maline visoka.

- Dešavalo se i ranijih godina, a ove godine je bio slučaj kod jednog proizvođača u našem kraju. Kada je cena dobra, ima posla i za lopove. Mnogi su zbog toga postavili kamere kako bi zaštitili svoje zasade, kaže Milićević za RINU.

Foto: RINA

On dodaje da lopovi najčešće beru samo najkrupnije i najkvalitetnije plodove.

- Ne mogu da oberu ceo zasad, ali uzmu ono najbolje. I meni se to desilo pre dve ili tri godine. Najugroženije su parcele koje su udaljene od naselja i gde nema ljudi, ističe Milićević.

Ipak, kada je reč o proizvodnji, ovogodišnja sezona donela je razloge za zadovoljstvo.

- Vremenski uslovi su bili povoljni, bilo je dovoljno padavina i prinos je dobar. Ostaje samo da se cena još malo koriguje kako bismo svi bili zadovoljni, dodaje ovaj proizvođač.

Agronom Miloš Vujisić potvrđuje da je ova godina jedna od boljih kada je reč o malini.

- Malina je ove godine odlično rodila. Za razliku od prošlogodišnje suše, imali smo dobar raspored padavina, pa su i zasadi koji nisu bili u najboljoj kondiciji dali pristojan prinos. Očekujemo dobar rod u čitavoj zapadnoj Srbiji, rekao je Vujisić.

Foto: RINA





Govoreći o krađama, on smatra da je preventiva danas neophodna.

- Zasadi koji su udaljeni od naseljenih mesta posebno su izloženi krađama. Postavljanje kamera jedan je od najsigurnijih načina zaštite i može značajno da smanji broj ovakvih slučajeva, naglašava Vujsić.

Foto: RINA

Dok proizvođači svakodnevno ulažu trud kako bi sačuvali kvalitet i prinos „crvenog zlata“, sve je jasnije da pored borbe sa vremenskim prilikama moraju da vode računa i o bezbednosti svojih zasada.

Činjenica je kada vrednost maline raste, raste i potreba da se sačuva svaki plod, od njive do gajbice.