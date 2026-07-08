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Pripadnici 63. padobranske brigade Vojske Srbije i specijalnih snaga Oružanih snaga Azerbejdžana realizuju, na lokaciji u okolini Niša, obuku za preživljavanje i samostalnu ishranu u prirodi.

Reč je o prvoj zajedničkoj obuci specijalnih jedinica dveju zemalja, koja se izvodi s ciljem razmene iskustava i praksi u radu, unapređenja saradnje i daljeg usavršavanja znanja i veština za realizaciju zadataka u uslovima otežanog ili onemogućenog snabdevanja vodom i hranom.

1/6 Vidi galeriju Vežba u okolini Niša Foto: Ministarstvo odbrane

Usavršavaju se veštine prikrivenog boravka i kretanja u prirodi, izrada improvizovanih skloništa, ložišta i peći, pronalaženje i priprema jestivih biljaka i drugih izvora hrane, skupljanje i prečišćavanje vode, kao i pružanje prve pomoći u slučaju trovanja hranom.

Jedinice na obuci danas je obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je razgovarao sa vojnicima i starešinama i izrazio zadovoljstvo što se pripadnici elitnih vojnih jedinica Srbije i Azerbejdžana odlično profesionalno razumeju i zajednički uspešno rešavaju sve zadatke na obuci.

Tronedeljne aktivnosti na terenu završavaju se krajem ove nedelje celodnevnom vežbom na kojoj će biti simulirano izvršavanje jednog od namenskih zadataka specijalnih jedinica uz primenu znanja stečenih na zajedničkoj obuci u okolini Niša.