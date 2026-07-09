Kurir u Torontu: Šetali smo najdužom ulicom na svetu - kao da joj nema kraja, a kraj je posle 1.896 kilometara! (foto/video)
Ulica Jang u Torontu je najduža na svetu i nosilac je titule Ginisovoj knjizi rekorda! Evo i zašto: unutar granica Toronta ova ulica koja počinje na jezeru Ontario i duga je 56 kilometara, a potom se nastavlja van grada kao auto-put 11 i posle neprekidnih 1.896 kilometara završava se na granici sa Minesotom!
36 sati vožnje
Reporter Kurira prošetao je ovom ulicom koja je dobila je ime po Džordžu Jangu, bivšem britanskom ministru rata i stručnjaku za drevne rimske puteve. Izgrađena je 1794. godine i deli današnji Toronto na istočni i zapadni deo. Kanađani kažu da bi za prelazak ove deonice automobilom potrebno 36 sati vožnje!
U delu ulice koji prolazi kroz Toronto i urbani deo dominiraju razni građevinski stilovi, od velikih poslovnih zgrada do prelepih starih arhitektonskih zdanja. U ovoj ulici se organizuju brojne manifetacije, parade i festivali, a nalaze se brojne prodavnice i znamenitosti, mnogi su je muzičari opevali u svojim pesmama.
- Ovde se i dalje lome koplja da li u Ulicu Jang treba računati samo gradski deo koji se proteže na skoro 60 kilometara ili "važi" i nastavak auto-puta koji se bez prekida završava gotovo 2.000 kilometara dalje. U svakom slučaju, ovo je jedna od atrakcija Toronta i Kanade - kaže za Kurir Dejan iz Beograda koji u ovom gradu žive više do dve decenije:
- Pokušavao sam da odem što dalje ovom deonicom, ali sam shvatio da bi mi bilo potrebno mnogo vremena. Ali svaki kilometar predstavlja na neki način i istoriju ovog grada.
Do Kanade Er Srbijom
Kako iz Srbije doći do Kanade, pa i do ove najduže ulice na svetu? Posle devet sati vožnje, novom avio linijom Er Srbije Beograd -Toronto, koja je uspostavljena 23. maja posle 34 godine, sredom i subotom...
Naš Bulevar dugačak je 7,5 kilometara
Najduža ulica u Beogradu je Bulevar kralja Aleksandra, prostire se od Trga Nikole Pašica u centru grada do Smederevskog puta i duga je oko 7,5 kilometara. Smederevski put dalje povezuje Beograd sa Smederevom i dugačak je 45 kilometara.
Rajko Nedić