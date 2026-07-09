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Ulica Jang u Torontu je najduža na svetu i nosilac je titule Ginisovoj knjizi rekorda! Evo i zašto: unutar granica Toronta ova ulica koja počinje na jezeru Ontario i duga je 56 kilometara, a potom se nastavlja van grada kao auto-put 11 i posle neprekidnih 1.896 kilometara završava se na granici sa Minesotom!

01:23 Ulica Jang u Torontu je najduža na svetu Izvor: Kurir

36 sati vožnje

Reporter Kurira prošetao je ovom ulicom koja je dobila je ime po Džordžu Jangu, bivšem britanskom ministru rata i stručnjaku za drevne rimske puteve. Izgrađena je 1794. godine i deli današnji Toronto na istočni i zapadni deo. Kanađani kažu da bi za prelazak ove deonice automobilom potrebno 36 sati vožnje!

00:10 Vatrogasci u najdužoj ulici na svetu Izvor: Kurir

U delu ulice koji prolazi kroz Toronto i urbani deo dominiraju razni građevinski stilovi, od velikih poslovnih zgrada do prelepih starih arhitektonskih zdanja. U ovoj ulici se organizuju brojne manifetacije, parade i festivali, a nalaze se brojne prodavnice i znamenitosti, mnogi su je muzičari opevali u svojim pesmama.

01:04 Ulični svirači u najdužoj ulici na svetu Izvor: Kurir

- Ovde se i dalje lome koplja da li u Ulicu Jang treba računati samo gradski deo koji se proteže na skoro 60 kilometara ili "važi" i nastavak auto-puta koji se bez prekida završava gotovo 2.000 kilometara dalje. U svakom slučaju, ovo je jedna od atrakcija Toronta i Kanade - kaže za Kurir Dejan iz Beograda koji u ovom gradu žive više do dve decenije:

00:34 Autobusi u najdužoj ulici na svetu Izvor: Kurir

- Pokušavao sam da odem što dalje ovom deonicom, ali sam shvatio da bi mi bilo potrebno mnogo vremena. Ali svaki kilometar predstavlja na neki način i istoriju ovog grada.

1/6 Vidi galeriju Rajko Nedić u Torontu Foto: Kurir/R.N., Kurir

Do Kanade Er Srbijom

Kako iz Srbije doći do Kanade, pa i do ove najduže ulice na svetu? Posle devet sati vožnje, novom avio linijom Er Srbije Beograd -Toronto, koja je uspostavljena 23. maja posle 34 godine, sredom i subotom...

Foto: Kurir

1/13 Vidi galeriju Ulica Jang u Torontu Foto: Kurir/R.N., Kurir

Foto: Kurir/R.N.

Najduža ulica u Beogradu Naš Bulevar dugačak je 7,5 kilometara Najduža ulica u Beogradu je Bulevar kralja Aleksandra, prostire se od Trga Nikole Pašica u centru grada do Smederevskog puta i duga je oko 7,5 kilometara. Smederevski put dalje povezuje Beograd sa Smederevom i dugačak je 45 kilometara.