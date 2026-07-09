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Među vozačima u Srbiji već godinama vlada velika zabluda o tome da li se i kada sme proći pored drugog vozila sa njegove desne strane. Dok jedni smatraju da je to strogo zabranjeno i tretiraju to kao nasilničku vožnju, zakon zapravo ne postavlja apsolutnu zabranu. Ključno je napraviti jasnu razliku između dva pojma koja mnogi mešaju: preticanje i obilaženje, odnosno brže kretanje u dozvoljenim trakama.

Pravilo na auto-putu: Zašto je desna traka strogo zabranjena za ubrzavanje

Kada se nalazite na auto-putu u Srbiji, pravila su rigorozna. Auto-put ima brzu (levu) i voznu (desnu) traku, kao i zaustavnu traku. Prema našem zakonu, preticanje na auto-putu dozvoljeno je isključivo sa leve strane.

Ukoliko se vozač ispred vas kreće sporije levom trakom (što je čest slučaj na našim koridorima), vi ga zakonski ne smete proći sa desne strane. Ako to učinite promenom trake udesno, ubrzavanjem i vraćanjem ulevo, to se karakteriše kao nebezbedno preticanje sa desne strane.

Za ovaj prekršaj predviđene su visoke novčane kazne, kazneni poeni, pa čak i zabrana upravljanja vozilom. Jedini ispravan postupak je strpljenje i davanje zvučnog ili svetlosnog signala da se spori vozač pomeri udesno.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Gradska vožnja i bulevari: Kada je "brža" desna traka potpuno legalna

Potpuno drugačija situacija važi za gradske ulice i višestruke trake u naseljenim mestima. Na našim bulevarima koji imaju dve ili više obeleženih saobraćajnih traka u jednom smeru, zakon dozvoljava takozvano brže kretanje u koloni.

Ako se vozilo u levoj traci kreće sporije, a vi se nalazite u desnoj traci i krećete se brže od njega bez menjanja trake - to se ne smatra preticanjem. To je legalno kretanje u traci koja ima bolju propusnu moć. Uslov je da ne vršite naglo manevrisanje, takozvano "slalom" voženje, i da time ne ugrožavate bezbednost saobraćaja.

Specifične situacije: Kada je preticanje zdesna obavezno po zakonu

Naš saobraćajni zakon predviđa i situacije u kojima vozač prosto mora ili sme da izvrši preticanje sa desne strane. To su striktno definisani izuzeci:

Vozilo koje skreće ulevo: Ako je vozač ispred vas jasno dao migavac i zauzeo položaj za skretanje ulevo (ili na raskrsnici, ili za ulazak na parking/dvorište), vi ga smete i trebate preteći sa desne strane, pod uslovom da za to ima dovoljno mesta na kolovozu.

Tramvaji i šinska vozila: U gradovima poput Beograda, gde postoji tramvajski saobraćaj, šinska vozila koja se kreću po sredini kolovoza uvek se pretiču sa desne strane, osim ako konfiguracija puta (npr. jednosmerna ulica) ne nalaže drugačije. Mrtvi ugao je najveći neprijatelj

Bez obzira na to šta zakon dozvoljava u gradu, saobraćajni stručnjaci u Srbiji stalno upozoravaju na faktor iznenađenja. Vozači su podsvesno navikli da opasnost i brža vozila očekuju sa svoje leve strane.

Kada se krećete brže u desnoj traci, uvek imajte na umu da vas vozač s leve strane možda ne vidi zbog mrtvog ugla. Zato se preporučuje maksimalan oprez, izbegavanje naglih promena brzine i konstantno praćenje kretanja vozila u susednim trakama kako bi se izbegle bočne kolizije.