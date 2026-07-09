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Tatjana Bogdanov Krstić iz Beograda još početkom godine je isplanirala svoj godišnji odmor s porodicom. Preko Bookinga je pronašla smeštaj u blizini Soluna, rezervisala ga u februaru, isplatila već u martu i mislila da je s tim troškom završila.

Međutim, ispostaviće se da nije tako, što je ovoj porodici umnogome pokvarilo boravak na moru s malim detetom od tri i po godine i dekom od 75.

- Smeštaj je delovao korektno i imao je visoku 9,9 ocenu na Bookingu. Inače, mi često smeštaj rezervišemo upravo putem Bookinga i Airbnba, sigurno deceniju unazad i zaista nikada nismo imali problema. Tamo imate vrlo jasne upute, koliko odraslih ide, koliko dece i koja je starost dece. Stigli smo u četvrtak u smeštaj, vlasnik nam je putem Vibera poslao instrukcije za ulazak. Došao je sutradan i tražio da fotografiše samo moj pasoš, jer sam ja rezervisala - prepričala je Tatjana prvi susret s vlasnikom apartmana.

Virenje gostima u frižider i spavaću sobu

I tu bi se priča uglavnom završila, ali je njihov grčki gazda otvorio frižider i komentarisao kako i čime su ga gosti napunili, a potom pošao u obilazak spavaće sobe iako mu je rečeno da unutra dete spava.

- Ali, sve smo pripisali njegovim lošim manirima. Inače vlasnik ima sigurno više od 70 godina, govori grčki i nemački i deluje kao da je radio u Nemačkoj, vozi čak i auto sa nemačkim tablicama - priseća se Tatjana.

Foto: Shuttterstock

Narednih dana tražio je fotografije i ostalih pasoša zbog "prijave knjigovođi", a šestog dana boravka ponovo se javio Tatjani, ovog puta sa zahtevom da mu se plati dodatnih 260 evra.

- Stigle su mi uznemirujuće poruke u kojima me je optuživao da sam 'dala lažne izjave Bookingu o starosti mog sina i da ćemo zbog toga morati da mu platimo dodatnih 26 evra po danu za dete, jer je starije od tri godine. A on će morati da plati dodatni porez. I kako nam on ne preporučuje da to više radimo jer ćemo imati loše posledice i slično, apelujući da nađemo 'kompromisno rešenje - kaže ona i dodaje:

- Pogledala sam opet Booking pravila koja se tiču ovog smeštaja, gde je jasno pisalo 'vaše dete od tri godine ima pravo na besplatan boravak', kao i 'od četvrte godine smeštaj se plaća kao za odraslu osobu'. Poslala sam vlasniku smeštaja taj deo, ali on je insistirao da 'ako dete ima dan više od tri godine, plaća u potpunosti smeštaj kao da je odrastao' - objašnjava ona u čemu je nastao problem.

Turistička policija zadužene za sporove sa vlasnicima smeštaja

Kako nije uspevala da se sporazume sa vlasnikom, Tatjana se obratila samoj platformi preko koje je rezervisala i uplatila smeštaj, ali i Konzulatu Srbije u Solunu, zabrinuta da bi po povratku s plaže mogla da pronađe svoje stvari izbačene na terasu.

- Čekali smo 24 sata odgovor od Bookinga, izvesni Adam iz Holandije me je pozvao u ime Bookinga i rekao da nikako ne treba da platim dodatni novac vlasniku smeštaja, što su oni njemu jasno napisali u mejlu. Zamolila sam da mi se to pošalje na mejl što su oni i učinili - priznaje Tatjana i dodaje:

- Što se Konzulata piše, pisala sam im kasno uveče, zaista su odmah ujutru odgovorili da je za naš slučaj nadležna turistička policija i da ako vlasnik smeštaja nastavi da vrši pritisak da mu se dodatno plati, da se obratimo njima. Dali su nam i broj telefona, lokal, sve. Iskrena da budem, nisam ni znala da postoji turistička policija u Grčkoj, iako je vrlo logično - priznaje Tatjana.

Poruka iz centrale Bookinga nakratko je smirila situaciju, ali se vlasnik potom ponovo javio, tražeći ovog puta dvostruko manje novca, 105 evra i to, kako je rekao, za porez, ističući da ne želi da ide na sud.

Kada ga je Tatjana obavestila da se obratila Bookingu, ali i Konzulatu Srbije koji joj je dao uputstvo da se obrati turističkoj policiji, zahtevi za doplatu smeštaja su prestali.

Foto: Shutterstock

- Nakon toga se više nije javljao, mi smo se javili veče pre odlaska da ga pitamo da li želi da dođe po ključ ili da ga ostavimo gde smo ga i našli, rekao je da će doći. Kada je došao to jutro našeg odlaska, bio je vidno ljut i nezadovoljan, pregledao je svaki deo apartmana, svaki ormar, svaku policu, naravno opet frižider pa čak i wc šolju - kaže ona i dodaje:

- Otišli smo a nekih pola sata kasnije mi je poslao sledeću poruku, citiram: "Ostavili ste kuću besprekorno čistu i hvala vam. 105 evra koje ću dodatno platiti poreskoj upravi je u redu. Izvinjavam se zbog nesporazuma. Dobrodošli ste. Hvala još jednom'", napisala je ona u poruci.

Tatjana kaže da joj je ovaj nesporazum dobrim delom upropastio odmor.

- Kada idete na more sa detetom i starijim čovekom koji je dijabetičar, uz gomilu pridruženih bolesti, ovako nešto vam zaista ne treba. Da razmišljate da li će vas na terasi smeštaja dočekati izbačen kofer sa stvarima ili slično - kazala je.

Da li godine deteta utiču na cenu letovanja?

Svako ko je makar jedanput pokušao da rezerviše smeštaj preko neke onlajn platforme, uočio je da nije dovoljno samo navesti broj dece, već i njihovu uzrast. Stoga se postavlja pitanje da li uzrast deteta utiče na cenu smeštaja.

Aleksandar Seničić iz Juta objašnjava da u Grčkoj ne postoje propisi koji to regulišu, već zavisi od samih davalaca smeštaja, to jest od ugovora koji imaju sa turističkom agencijom. Neki nude besplatan smeštaj do određenoh uzrasta, a drugi studije i apartmane sa pomoćnim ležajem iznajmljuju samo za porodice s decom do 10 ili 12 godina.

- Kada vidite u ponudi apartman 1/2+1, to znači da je dvokrevetan i da ima pomoćni ležaj, uglavnom fotelje na razvlačanje ili neki dvosed i taj pomoćni ležaj je namenjen za dete do 10 ili 12 godina. Ukoliko je dete starije od toga, porodica mora da iznajmi trokrevetni studio ili apartman - kazao je Seničić.

Dodaje da grčki vlasnici apartmana ne vole i ljute se kada vide da je dete starije nego što je dozvoljeno ili da ima više osoba nego što je prijavljeno.

Ističe da su dva razloga zašto grčki vlasnici apartmana tako razmišljaju. Jedan je što više osoba nego što je predviđeno utiče na komoditet gostiju, a drugi je što više ljudi utiče na rabljenje apartmana.

Skriveni troškovi na onlajn platformama

Kada je u pitanju smeštaj na Bookingu ili nekoj drugoj onlajn platformi, Seničić ističe da one nemaju ništa sa postavljanjem informacija o smeštaju i uslovima boravka i da to rade isključivo vlasnici.

Upitan da li je moguće da je vlasnik pod "tri godine" mislio na dete do navršene treće godine, dok isti broj za platformu, pa samim tim i goste znači - pune tri do navršene četvrte godine, Seničić kaže da je možda tako mislio ali da je greška njegova, pa samim tim i ne treba da traži dodatni novac.

Tatjana sumnja da do ove neprijatne situacije, ipak, nije došlo jer se neko "izgubio u prevodu".

- Shvatili smo da je on prosto pokušao da izvuče koji evro više, prvo 286, pa onda može i 105. Zašto - nije nam bilo jasno. I koliko je ljudi naselo na tu priču i platilo dodatno - ne znamo. Ali zato smo ostavili vrlo iskrenu recenziju na Booking stranici njegovog smeštaja u nadi da se to nikome više neće ponoviti. Da će ga ljudi izbegavati kako im odmor koji su dugo čekali ne bi bio uništen, ali i da ako opet pokuša tako nešto - da ljudi znaju da ne moraju da plate iako su u stranoj zemlji, i da iako ih neko optužuje i preti im sudovima, imaju prava - poručila je Tatjana.

Kad ne vidite da treba da platite čišćenje

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Seničić skreće pažnju da se sve češće dešava da turistima iskrsnu dodatni troškovi kada se pojave u smeštaju rezervisanom preko Bookinga, iako misle da su sve platili.

Kako kaže, opet je do vlasnika koji troškove, na primer, čišćenja ne uračunavaju u cenu boravka i taj iznos je prilikom rezervacije napisa ispod ukupne cene smeštaja, pa neki i ne obrate pažnju na njega.

- Oni odmah blokiraju i taj novac, pa čak i kada otkažete smeštaj u otkaznom roku, desi se da vam Booking vrati odnosno, odblokira novac za smeštaj, ali ne i novac za čišćenje apartmana - kaže Seničić.

Upitan zbog čega se naplaćuje unapred trošak čišćenja, kada u smeštaju niste ni boravili, on kaže da je to do samih vlasnika koji su taj novac uzeli i navodi primer jednog čoveka koji se šest meseci "ganjao" s njima zbog 30 evra.