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Za 75 dana vojne obuke regruti će imati svakog dana šest sati prepodnevne obuke i dva sata popodnevne, s tim što će subotom obuka trajati samo šest sati, a nedelja će biti rezervisana za slobodne sportske i druge aktivnosti, otkriva Miodrag Jevtić, pukovnik u penziji.

Kako je rekao, budući regruti nemaju potrebe da budu uplašeni jer je "mirnodopsko stanje kod nas" odnosno "nije ratno kao u nekim drugim područjima".

- Ovo je jedna obuka, jedna nastava, koja traje samo 75 dana. Evo, vidite, ja bih preporučio i poručio roditeljima da sa velikim zadovoljstvom i sa potpunom sigurnošću pošalju svoju decu u vojsku, i da oni završe taj vojni rok, ne samo da ga završe, nego da mnogo novih stvari nauče. Po mom mišljenju, optimalno vreme da mogu da nauče ono sve šta treba, jeste šest meseci - naveo je Jevtić na K1 TV.

Prvih mesec dana vojna ili pešadijska obuka

Kada je reč vojnom roku od 75 dana, Jevtić je objasnio šta će sve regruti raditi po mesecima.

- Ti naši mladići, devojke, dobrovoljno koje budu došle, žene, svi oni će imati svakoga dana šest sati prepodnevne obuke i dva sata popodne. Subotom će biti samo šest sati obuke, bez dva sata popodne. Nedelja će biti za slobodne sportske i druge aktivnosti. Prvih mesec dana, ti mladići i devojke, oni će imati onu, kako bi rekli, vojnu ili pešadijsku obuku. Znači, učiće da koriste lično naoružanje koje imaju, da ga rasklapaju, sklapaju, održavaju u domenu osnovnog održavanja, čiste, uređuju. Zatim, imaće osnovnu pešadijsku obuku, prvu pomoć, da mogu nekom da ukažu, da ga zaštite, i sami da se zaštite. Kretanje na bojištu, izrada nekog stava za odbranu koji je potreban. Zaštita od jonizujućeg ili nekog drugog zračenja, ili od bojnih, eventualno, otrova. Korišćenje zaštitne opreme i uopšte vojne opreme. To je prvih mesec dana - otkriva Jevtić.

Foto: Shutterstock AI

Drugih mesec dana će raditi timski

Kako kaže, drugih mesec dana će, takođe raditi. Sada timski.

- Radiće određene timske radnje i dobiće vojnoevidencionu specijalnost. Onaj ko je pešadinac, roda pešadije, on radi pešadijske stvari, onaj koji je u oklopno-mehanizovanim jedinicama, to su tenkovi, oklopna borbena vozila i slično. Inženjerci, zna se, znači inženjerija šta radi, mine, protivminske stvari i tako dalje, i protivvazdušna odbrana. To će trajati još mesec dana - opisao je Jevtić.

Poslednjih 15 dana u logorskim prostorijama i na poligonima

Otkrio je i šta će regruti raditi poslednjih 15 dana vojnog roka.

- Na kraju, poslednjih 15 dana, oni će u prirodi, u određenim logorskim prostorijama, na poligonima, gde će i da spavaju i da obitavaju, da pokušaju da realizuju kako sve izgleda to što su uradili timski, vežbovno. To će biti 75 dana. Nakon toga, oni ulaze, naravno, u vojnu evidenciju. Vraćaju se kući, pa će onda povremeno da imaju neke vežbe. Podmladiće značajno naš rezervni sastav koji je star. Mi nismo podmlađivali dosta godina taj rezervni sastav. To će tako da izgleda vojni rok - objašnjava Jevtić.

Ipak, dodaje da regruti neće imati prilike da se "u celini obrazuju za vojnoevidencone specijalnosti jer je kratko vreme".

- Pa će, kad završe vojni rok, kroz određene vežbe da se dalje doobrazuju u tom smislu - navodi Jevtić.

Regruti neće služiti vojni rok u gradu gde žive

Foto: Ministarsvo Odbrane

Kako je rekao, Vojska Srbije ima ukupno 54 kasarne i devet centara za obuku i regruti će služiti vojni rok u gradovima gde ne žive.

- Imamo i kopnene brigade, prvu, drugu, treću, četvrtu. Regruti će biti svakako u centrima na instruktorskom nivou. U Somboru imamo centar za obuku, zatim u Valjevu, biće u Priboju, biće u Loznici, imamo isto nove objekte - poručio je Jevtić.

"Postoje u kasarni određena mesta gde se ne koriste mobilni telefoni"

Dodao je da regruti neće biti razdvojeni od savremene tehnologije.

- Oni će imati svoje mobilne telefone koje će moći da koriste. Ali neće moći da koriste na nastavi, na času i slično, na praktičnim, primenjenim oblicima, na terenu. Postoje u kasarni određena mesta gde se ne koriste mobilni telefoni. Ni oficiri, ni oni neće koristiti telefone na nekim definisanim mestima. Ali na ostalim mestima, da. Prema tome, oni će voditi jedan sasvim uredan, normalan život koji je prikladan savremenom načinu života - opisao je Jevtić.

"Imaće mogućnost da izaberu više vrsta hrane"

Dotakao se i ishrane u kasarnama.

- Ishrana će, takođe, biti dobra. Imaće mogućnosti da izaberu više vrsta hrane. Stanovaće u pristojnim objektima. Neće to biti hotel Hilton, to je kasarna, i ona ima vojnu disciplinu. Ima dežurnog oficira, ali to je sve prihvatljivo za te mlade ljude koji znaju gde su došli - navodi Jevtić.

U Švajcarskoj vojni rok traje 142 dana

Foto: Ministarstvo odbrane

Dodao je da "izvanredno dobra vojska Švajcarske ima stalni vojni rok" koji traje 142 dana.

- Nakon 142 dana, kad oni to završe, oni nose kompletno naoružanje, uniformu, sve, kući, i posle na vežbe dolaze sa tim, sve što imaju. To jest, nastavni plan i program je tako napravljen da oni nemaju nikakvih praznih hodova. Oni svih tih meseci, oni rade 21 sedmicu, oni rade punom parom - upoređuje Jevtić.

Profesor fizičkog: Za 75 dana možemo tek da postaknemo telo da se razvije

I Miroslav Marković, profesor fizičkog vaspitanja, smatra je optimalno šest meseci za služenje vojnog roka.

- Sa aspekta fizičke spreme, za 75 dana u stvari možemo tek da podstaknemo telo da razvije i da unapredi svoje motoričke, odnosno funkcionalne sposobnosti. Vojska neće naići na probleme što se tiče obuke korišćenja oružja, ali dolaziće momci različitih fizičkih sposobnosti, fizičkih predispozicija. Tako da, nisam video program, ali smatram da za ta nepuna tri meseca, dva i po meseca, može doći samo do minimalnog pomaka u njihovoj fizičkoj spremi, fizičkoj obuci. A što se tiče te socijalizacije, ona je jako bitna, i ona će se desiti sigurno, i steći će se tu nova prijateljstva, nova znanja, nove veštine, ali za samu fizičku spremu je potrebno ipak nešto više - ocenjuje Marković.

Kako kaže, misli i da će vojska oblikovati omladinu, ali i omladina vojsku.

- Mislim da će tu biti neki uzajamni proces, ali što se tiče vojske, doneće njihovu socijalizaciju i prihvatiti ono što ova savremena omladina nosi. A omladini će dati ono što oni sada nemaju, a to je to druženje bez mobilnih telefona i ostalih stvari. Usresrediće se jedni na druge - navodi Marković.