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Kažu da u Bodrumu Egejsko more otkriva na desetine nijansi plave boje. Od mirnih uvala koje podsećaju na lagune do otvorenog mora, voda je ovde gotovo nestvarno bistra i jedan je od razloga zbog kojih se putnici godinama vraćaju ovom delu Turske. Bodrum danas nije poznat samo po plažama, već i po elegantnoj atmosferi, marini punoj jedrilica, vrhunskoj gastronomiji i mediteranskom načinu života.

Foto: Promo

Jedan od simbola Bodruma su bele kuće koje se stepenasto spuštaju ka moru. Grad je uspeo da sačuva prepoznatljiv mediteranski izgled, pa se čak i novi hoteli i vile uklapaju u isti arhitektonski stil. Šetnja marinom, večera u restoranu sa pogledom na jedrilice ili obilazak impresivnog Bodrumskog zamka deo su svakodnevice koja ovom letovalištu daje poseban šarm i izdvaja ga od drugih destinacija na turskoj obali. Za one koji žele malo više mira, svega nekoliko minuta vožnje od centra nalazi se uvala Torba. Okružena borovima i kristalno čistim morem, Torba pruža potpuno drugačiji ritam odmora. Ovde se nižu luksuzni resorti, privatne plaže i atmosfera u kojoj se dani provode bez žurbe, uz pogled na Egejsko more i zalaske sunca koji su među najlepšima u ovom delu Turske.

Foto: Promo

Na obali ove mirne uvale nalazi se The Plaza Bodrum 5★, hotel koji svojim Premium All Inclusive konceptom prati upravo takvu filozofiju odmora. Smešten je na oko 10 kilometara od centra Bodruma i oko 25 kilometara od aerodroma Milas, pa gostima omogućava da budu dovoljno blizu gradskih dešavanja, a istovremeno uživaju u miru jedne od najlepših bodrumskih uvala. Hotel je otvoren 2014. godine, a kompletno renoviran 2024. Prostire se na površini od oko 75.000 m² i raspolaže sa ukupno 243 moderno uređene smeštajne jedinice. Posebnu pažnju privlače luksuzne vile sa privatnim bazenima, namenjene gostima koji žele dodatnu privatnost i komfor. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, sedam à la carte restorana, tri snack restorana, devet barova, dve poslastičarnice, bogato opremljen spa centar i savremeni fitness centar.

Foto: Promo

Jedan od najvećih aduta hotela predstavlja njegova privatna peščano-šljunkovita plaža duga oko 300 metara, sa dva doka koja pružaju dodatni prostor za sunčanje i uživanje uz more. Ležaljke, suncobrani i peškiri uključeni su u cenu boravka, dok beach bar tokom dana upotpunjuje opuštenu atmosferu na obali. Smeštajne jedinice uređene su u elegantnom, savremenom stilu i opremljene klima-uređajem, LCD televizorom, mini-barom, sefom, Wi-Fi internetom, ketlerom i aparatom za kafu, dok balkon ili terasa omogućavaju da se u potpunosti uživa u mediteranskom ambijentu. Gostima koji žele dodatni nivo luksuza na raspolaganju su vile sa privatnim bazenima, koje predstavljaju jedan od najatraktivnijih tipova smeštaja u ponudi hotela.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Premium All Inclusive i obuhvata samoposluživanje u glavnom restoranu tokom doručka, kasnog doručka, ručka i večere, kao i „à la carte all day” uslugu u periodu od 23.00 do 07.00 časova. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju 4 à la carte restorana sa azijskom, ribljom, italijanskom i libanskom kuhinjom, 9 barova, poslastičarnica i nekoliko snack restorana. U koncept su uključeni navedeni obroci u glavnom restoranu, sladoled i poslastice tokom dana u određenim terminima i na određenim mestima, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Odmor upotpunjuju brojni bazeni, uključujući glavni bazen, deluxe bazene, bazen sa morskom vodom, zatvoreni spa bazen koji se greje van sezone, kao i dečiji bazen. Tokom dana organizuju se sportske aktivnosti, joga, odbojka na plaži, boćanje i stoni tenis, dok večernje sate ispunjavaju nastupi uživo, DJ programi i bioskop na otvorenom.

Foto: Promo

Posebna pažnja posvećena je i porodicama sa decom. Leo Kids Club, kreativne radionice, igralište, baby servis i sadržaji prilagođeni različitim uzrastima omogućavaju da i najmlađi gosti uživaju u odmoru, dok roditelji bezbrižno mogu vreme da provedu na plaži ili u spa centru. The Plaza Bodrum 5★ nije hotel koji gostima nudi samo kvalitetan smeštaj, već doživljaj Bodruma u njegovom najlepšem izdanju – spoj elegantnog mediteranskog ambijenta, vrhunske gastronomije, privatne plaže i Premium All Inclusive usluge u jednoj od najlepših uvala Egejske obale.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH