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Kažu da u Bodrumu Egejsko more otkriva na desetine nijansi plave boje. Od mirnih uvala koje podsećaju na lagune do otvorenog mora, voda je ovde gotovo nestvarno bistra i jedan je od razloga zbog kojih se putnici godinama vraćaju ovom delu Turske. Bodrum  danas nije poznat samo po plažama, već i po elegantnoj atmosferi, marini punoj jedrilica, vrhunskoj gastronomiji i mediteranskom načinu života.

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Foto: Promo

Jedan od simbola Bodruma su bele kuće koje se stepenasto spuštaju ka moru. Grad je uspeo da sačuva prepoznatljiv mediteranski izgled, pa se čak i novi hoteli i vile uklapaju u isti arhitektonski stil. Šetnja marinom, večera u restoranu sa pogledom na jedrilice ili obilazak impresivnog Bodrumskog zamka deo su svakodnevice koja ovom letovalištu daje poseban šarm i izdvaja ga od drugih destinacija na turskoj obali.

Za one koji žele malo više mira, svega nekoliko minuta vožnje od centra nalazi se uvala Torba. Okružena borovima i kristalno čistim morem, Torba pruža potpuno drugačiji ritam odmora. Ovde se nižu luksuzni resorti, privatne plaže i atmosfera u kojoj se dani provode bez žurbe, uz pogled na Egejsko more i zalaske sunca koji su među najlepšima u ovom delu Turske.

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Foto: Promo

Na obali ove mirne uvale nalazi se The Plaza Bodrum 5, hotel koji svojim Premium All Inclusive konceptom prati upravo takvu filozofiju odmora. Smešten je na oko 10 kilometara od centra Bodruma i oko 25 kilometara od aerodroma Milas, pa gostima omogućava da budu dovoljno blizu gradskih dešavanja, a istovremeno uživaju u miru jedne od najlepših bodrumskih uvala.

Hotel je otvoren 2014. godine, a kompletno renoviran 2024. Prostire se na površini od oko 75.000 m² i raspolaže sa ukupno 243 moderno uređene smeštajne jedinice. Posebnu pažnju privlače luksuzne vile sa privatnim bazenima, namenjene gostima koji žele dodatnu privatnost i komfor. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, sedam à la carte restorana, tri snack restorana, devet barova, dve poslastičarnice, bogato opremljen spa centar i savremeni fitness centar.

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Foto: Promo

Jedan od najvećih aduta hotela predstavlja njegova privatna peščano-šljunkovita plaža duga oko 300 metara, sa dva doka koja pružaju dodatni prostor za sunčanje i uživanje uz more. Ležaljke, suncobrani i peškiri uključeni su u cenu boravka, dok beach bar tokom dana upotpunjuje opuštenu atmosferu na obali.

Smeštajne jedinice uređene su u elegantnom, savremenom stilu i opremljene klima-uređajem, LCD televizorom, mini-barom, sefom, Wi-Fi internetom, ketlerom i aparatom za kafu, dok balkon ili terasa omogućavaju da se u potpunosti uživa u mediteranskom ambijentu. Gostima koji žele dodatni nivo luksuza na raspolaganju su vile sa privatnim bazenima, koje predstavljaju jedan od najatraktivnijih tipova smeštaja u ponudi hotela.

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Foto: Promo

Usluga u hotelu je Premium All Inclusive i obuhvata samoposluživanje u glavnom restoranu tokom doručka, kasnog doručka, ručka i večere, kao i „à la carte all day” uslugu u periodu od 23.00 do 07.00 časova. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju 4 à la carte restorana sa azijskom, ribljom, italijanskom i libanskom kuhinjom, 9 barova, poslastičarnica i nekoliko snack restorana. U koncept su uključeni navedeni obroci u glavnom restoranu, sladoled i poslastice tokom dana u određenim terminima i na određenim mestima, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića.

Odmor upotpunjuju brojni bazeni, uključujući glavni bazen, deluxe bazene, bazen sa morskom vodom, zatvoreni spa bazen koji se greje van sezone, kao i dečiji bazen. Tokom dana organizuju se sportske aktivnosti, joga, odbojka na plaži, boćanje i stoni tenis, dok večernje sate ispunjavaju nastupi uživo, DJ programi i bioskop na otvorenom.

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Foto: Promo

Posebna pažnja posvećena je i porodicama sa decom. Leo Kids Club, kreativne radionice, igralište, baby servis i sadržaji prilagođeni različitim uzrastima omogućavaju da i najmlađi gosti uživaju u odmoru, dok roditelji bezbrižno mogu vreme da provedu na plaži ili u spa centru.

The Plaza Bodrum 5 nije hotel koji gostima nudi samo kvalitetan smeštaj, već doživljaj Bodruma u njegovom najlepšem izdanju – spoj elegantnog mediteranskog ambijenta, vrhunske gastronomije, privatne plaže i Premium All Inclusive usluge u jednoj od najlepših uvala Egejske obale.

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Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima na raspolaganju je Call centar: 011 655 78 00.

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