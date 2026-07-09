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Spomenka Đokić Krstić, vokal legendarne grupe "Lutajuća srca", kantautor Bane Jovanović i filmski i medijski producent Oliver Paunović ovogodišnji su dobitnici prestižnog priznanja "Prvi Oskar Srbije", koje tradicionalno dodeljuje Obrazovno-umetnički centar "Oskar" iz Aranđelovca za izuzetna dostignuća u oblasti kulture, javnog i privrednog života Srbije.

Svečana dodela godišnjih nagrada održana je u hotelu "Balašević" u Beogradu, gde su priznanja uručena istaknutim pojedincima koji su svojim radom dali značajan doprinos razvoju kulture, umetnosti i društva u Srbiji.

Spomenka Đokić Krstić nagrađena je za životno delo i vrhunski doprinos muzičkoj umetnosti, kao jedna od najznačajnijih interpretatorki domaće muzičke scene i nezaobilazno ime legendarne grupe "Lutajuća srca".

Bane Jovanović. Oliver Paunović i Spomenka Đokić Krstić Foto: Niške vesti

- Srećna sam što je nagrada za životno delo došla u moje ruke. Nikad nije kasno da se prepozna i nagradi kvalitet. Prave vrednosti kad-tad isplivaju na površinu.

Bane Jovanović dobio je priznanje za vrhunska dostignuća u oblasti pop muzike i kantautorskog rada.

- Na manifestaciji "Klub pobednika" održanoj u hotelu "Moskva" u Beogradu 15. decembra 2025. godine moj album "Budan sanjam" proglašen je za najbolji pop album 2025. godine. Mislio sam da je tu kraj nagradama, jer trenutno nisam baš aktivan, ali me je i ovo priznanje iskreno obradovalo.

Oliver Paunović nagrađen je za izuzetan doprinos medijskoj i filmskoj produkciji u Srbiji.

- Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu da se predan rad, upornost i vera u domaću kulturu prepoznaju. Posebno mi je drago što nagrada dolazi za projekte kojima godinama promovišemo istoriju, tradiciju i znamenite ličnosti Srbije kroz dokumentarne filmove i medije. Ovo priznanje pripada i mom timu, kao i svima koji veruju da kvalitetna priča može da stigne do publike širom Srbije.

Prema obrazloženju stručne komisije, priznanja su dodeljena na osnovu višegodišnjih rezultata i doprinosa u svojim oblastima. Za Spomenku Đokić Krstić komisija navodi da je svojim radom u grupi "Lutajuća srca" ostavila neizbrisiv trag u istoriji domaće muzike, dok njen vokal i danas predstavlja uzor mladim interpretatorima.

Tri Oskara za troje Nišlija Foto: Niške vesti

Za Baneta Jovanovića istaknuto je da je, sa više od dvadeset regionalnih priznanja, jedan od najnagrađivanijih kantautora zabavne muzike van Beograda, koji godinama neguje autentičan pop izraz i dosledan umetnički stil.

Kada je reč o Oliveru Paunoviću, posebno je naglašeno da je uspeo da dokumentarne filmove o ex-Yu velikanima izvede iz lokalnih okvira i približi publici širom Srbije, kao i da kroz filmsku i medijsku produkciju kontinuirano promoviše srpsku kulturu, tradiciju i nacionalno nasleđe.

Ovogodišnji laureati iz Niša predstavljaju tri različite, ali podjednako značajne oblasti stvaralaštva: muziku, umetnost i filmsko-medijsku produkciju, potvrđujući da Niš i dalje daje istaknute pojedince čiji rad ima nacionalni značaj.