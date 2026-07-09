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Uslovi za vožnju su povoljni zbog umerenog intenziteta saobraćaja i dobrog vremena, a vozačima se savetuje da obrate pažnju na delovima puteva gde se izvode radovi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

GP Gradina, izlaz ka Bugarskoj

Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim stanicama širom zemlje jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima takođe nema zadržavanja za putnička vozila.

GP Preševo, izlaz ka S. Makedoniji

Foto: AMSS kamere printscreen

Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima tri sata, na Bezdanu i na prelazu Šid dva sata a na Horgošu jedan sat.

Izlaz iz S. Makedonije ka grčkom Evzoniju

Foto: Borderalarm.com printscreen