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Postoje datumi koje je teško ignorisati - 22. novembar 1977, 8. avgust 1988, 9. septembar 1999. - kao da samo vreme ponavlja istu notu. U numerologiji, takve podudarnosti nazivaju se kodovi ponavljanja - znaci kada sudbina pojačava zadatak, čineći ga vidljivim čak i u brojevima. Broj koji se ponavlja stvara efekat rezonancije - ako je jedan broj vibracija, onda ga ponavljanje transformiše u snažan akord.

Ponavljanje čini kvalitet ne samo karakternom osobinom već i primarnim pravcem sudbine. Univerzum ne poznaje tako nešto kao "slučajnost" i nema slučajne simetrije.

Kada se broj ponavlja, on ističe područje koje osoba ne može površno doživeti. Ponavljanje brojeva u datumu rođenja uvek zahteva zrelost: Univerzum pruža alat, ali traži od vas da naučite kako da ga koristite. Ponavljanje brojeva vas tera da delujete - upravo kroz kvalitet koji vam je dat.

Kako da čitate brojeve koji se ponavljaju u datumu rođenja?

Kada u datumu rođenja imate dva identična broja - to je jačanje zadatka: broj postaje vodeća osobina karaktera.

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Foto: Shutterstock

Na primer: 22. 3.1984. - partnerstvo, pažnja prema detaljima, odgovornost, sposobnost održavanja ravnoteže.

Dekodiranje svih kombinacija

  • 11 - intuicija, inspiracija, veza sa suptilnim svetom
  • 22 - praktičnost, odlučnost, odgovornost
  • 33 - usluga, briga, saosećanje
  • 44 - snaga strukture, realizam, podrška
  • 55 - kretanje, promena, sloboda
  • 66 - harmonija, porodica, lepota
  • 77 - potraga za smislom, unutrašnja mudrost, samousavršavanje
  • 88 - snaga, moć, realizacija
  • 99 - duhovna zrelost, jasno razmišljanje, služenje idealima.

Ali postoje i potpuno jedinstveni datumi rođenja u kojima se brojevi ponavljaju više puta:

  • 3 identične cifre - energija broja se pretvara u misiju: osoba emituje broj ka spolja, utičući na druge.
    Na primer: 8. 8.1988. - snaga, moć, samopouzdanje, liderstvo kao način služenja.
  • 4 identična broja - energija brojeva postaje glavni put duše: broj određuje način života.
    Na primer: 11. 11. 2011. - duhovno buđenje, inspiracija, ali važno je uzemljenje.
  • 5 identičnih cifara - energija brojeva dostiže generacijski nivo: kolektivna lekcija u vremenu.

Na primer: 9. 9.1999. – završetak ciklusa, obnova značenja, odbacivanje starih oblika, prelazak na novi nivo razmišljanja.

Dve iste cifre u datumu rođenja jesu signal iz univerzuma i znače: "Ovde je tvoja snaga, ali i tvoja odgovornost“.

Takvi ljudi osećaju snažnije, brže reaguju i dublje doživljavaju stvari. Ali cilj nije biti "poseban", već razumeti svoj kod i mudro ga primeniti, sa ljubavlju prema sebi i drugima.

Kurir.rs/ sensa mondo

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