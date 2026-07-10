Slušaj vest

Nalazi se na samo pet kilometara od centra Zrenjanina i do nje se veoma lako stiže.

Tačnije, reč je o tri jezera, koja su nastala iskopavanjem peska, a danas su dva jezera pretvorena u kupališta, a u jednom je kupanje zabranjeno, ali je pecanje obavezno.

Na plažama vas očekuju ležaljke i suncobrani, kabine za presvlačenje, toaleti, a tokom leta tu je i spasilačka služba do 9 do 18 časova.

Ulaz na kupalište je besplatan.

Oko kupališta je nekoliko kafića i restorana, tako da o hrani ne morate da brinete.

Voda je veoma čista, pa ne čudi što je tokom leta baš ovo omiljeno kupalište u Vojvodini.

Ako niste za kupanje, već biste da pecate, potrebno je da izvadite dnevnu dozvolu i uputite se ka jezeru “Čepel” koje je pretvoreno u raj za ribolovce.

Do “Peskare” se lako stiže gradskim ulicama koje vode ka prigradskom naselju Mužlja, a na jezerima se završavaju ulice Mostarska, 9. maja i Tot Ištvana. Iz centra grada do “Peskare” se može stići ulicama kroz naselja “Berbersko”, “Bagljaš” ili “Šećerana”, potom ulicom Radnoti Mikloša do neke od prethodno navedenih ulica. Svi prilazi kupalištu su asfaltirani, sa dovoljno prostora za parkiranje motornih vozila, piše na sajtu grada Zrenjanina.