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U selu Lalinac održani su peti besplatni preventivni kardiološki pregledi, a sa terena je poslata jasna i snažna poruka da država ubrzano ulaže u zdravstvo i da neće dozvoliti da građani u ruralnim sredinama ostanu bez vrhunske zdravstvene zaštite.

Ministarstvo zdravlja prepoznalo je značaj ovakvih preventivnih akcija i, zajedno sa državom, nastavlja konkretna ulaganja kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna svima.

Foto: UKC Niš

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević najavio je da već sutra u Ministarstvu zdravlja potpisuje ugovor za nabavku nove, potpuno opremljene mobilne ambulante.

- Ovo je politika dela, da zdravstvenu zaštitu dovedemo do svakog čoveka. Ministarstvo je prepoznalo značaj prevencije i zato već sutra potpisujemo ugovor za mobilnu ambulantu koja će omogućiti preglede tamo gde ih do sada nije bilo - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

On je naglasio da će mobilna ambulanta biti opremljena najsavremenijom opremom, ultrazvukom, EKG aparatima, pokretnom laboratorijom i sredstvima za hitne intervencije.

- Nema više podele na grad i selo kada je zdravlje u pitanju. Ne sme postojati nijedan čovek bez pristupa lekaru, to je politika koju sprovodimo na terenu, ne na papiru - istakao je Lazarević.

Foto: UKC Niš

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je direktan kontakt sa građanima ključ promena.

- Svakodnevno smo među ljudima, slušamo ih i rešavamo probleme. Ovo nije kampanja, ovo je način rada i odgovornost - naglasio je Pavlović.