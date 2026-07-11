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Ako ove godine letujete u Grčkoj, budite na oprezu jer se odmor lako pretvori u noćnu moru. Stomačni problemi, dijareja i povraćanje vrebaju tamo gde ih najmanje očekujemo.

Doktorka opšte prakse Ana Jeremić objašnjava da dijareju možete dobiti čak i od obične flaširane vode, ako je stajala na suncu. Ipak, najveći rizik donosi brza hrana sa plažnih barova.

Gostujući na Prvoj televiziji, gastroenterolog profesor dr Vojislav Perišić izneo je ozbiljno upozorenje za naše turiste. Mnogi svesno upadaju u opasnu zamku zbog želje da što duže ostanu na plaži.

Kupovina na uličnim tezgama donosi ogroman rizik, jer vas tamo čeka hrana koja može dovesti do trovanja. Bakterije se na vrelini razmnožavaju brzinom svetlosti, a jedno omiljeno jelo vodi na crnoj listi.

Zašto ovog leta morate da zaboravite na giros pored plaže?

Dr Vojislav Perišić je upozorio na konzumaciju tradicionalnog girosa.

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- Meso izbegavajte na letovanju, čak i u Grčkoj. Kada se jede na brzaka, ono stoji napolju. Malo se greje, malo hladi, i na njemu uvek ostaju bakterije koje se dalje divlje razmnožavaju - naglasio je profesor Perišić.

Iz ovoga proizilazi jasan zaključak, ako želite miran stomak, zaboravite na meso sa uličnih štandova dok ste na moru. Mesne prerađevine koje satima stoje na toplom vazduhu, tik uz užareni roštilj, jesu klasična hrana koja može dovesti do trovanja sa ozbiljnim posledicama koje vam mogu uništiti deset dana odmora.

Šta lekari preporučuju da jedete na vrelom pesku?

Umesto masnog i rizičnog mesa na plaži, ugledni gastroenterolog savetuje drastičan zaokret u letnjoj ishrani. Namirnice koje on preporučuje za konzumaciju tokom odmora, ali i tokom čitavog života, jesu sveže voće i povrće. Ipak, i tu postoji jedan ključan uslov kako ne biste sa plaže produžili pravo u lokalnu ambulantu.

- Sveže voće i povrće slobodno jedite, ali ga pre toga dobro operite tekućom vodom - savetuje dr Voja.

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Tokom razgovora na televiziji, pokrenuta je i tema industrijskih slatkiša i grickalica koje turisti, a naročito roditelji sa decom, masovno nose na plažu pod izgovorom da se deci "traži nešto slatko".

Ako ove godine letujete u Grčkoj, zaboravite na kupovinu ovih proizvoda na tezgama pored mora. Profesor Perišić je otkrio jednostavan trik kako da prepoznate proizvode koji su bukvalno pogubni po ljudsko zdravlje. Prema njegovim rečima, tajna se krije u roku trajanja istaknutom na poleđini pakovanja.

- Evo, uzmite tu čokoladicu koju ste jeli. Ako ona tako dugo opstaje i ima predugačak rok trajanja, to znači samo jedno - prepuna je opasne hemije. Uzmite crnu čokoladu, kvalitetnu, pa nju grickajte, a ne to đubre - oštar je bio doktor Perišić.