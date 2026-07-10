Koliko puta vam se dogodilo da na semaforu ili parkingu ugledate registarsku tablicu sa oznakom koju nikada ranije niste videli ? Dok su oznake poput BG, NS ili NI svima dobro poznate, mnoge druge i dalje zbunjuju vozače , pa nije retkost da se zapitaju iz kog grada dolazi automobil ispred njih.

Oznake na registarskim tablicama predstavljaju skraćenice gradova i opština u kojima je vozilo registrovano, ali malo ko može da ih nabroji sve bez greške. Posebnu nedoumicu izazivaju ređe oznake poput KC, LB, BĆ, IC, AC, PP i mnoge druge, koje vozači često pokušavaju da odgonetnu tek kada ih vide u saobraćaju. Zbog toga smo pripremili kompletan pregled svih registarskih oznaka u Srbiji i gradova kojima pripadaju.