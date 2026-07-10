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Koliko puta vam se dogodilo da na semaforu ili parkingu ugledate registarsku tablicu sa oznakom koju nikada ranije niste videli? Dok su oznake poput BG, NS ili NI svima dobro poznate, mnoge druge i dalje zbunjuju vozače, pa nije retkost da se zapitaju iz kog grada dolazi automobil ispred njih.

Oznake na registarskim tablicama predstavljaju skraćenice gradova i opština u kojima je vozilo registrovano, ali malo ko može da ih nabroji sve bez greške. Posebnu nedoumicu izazivaju ređe oznake poput KC, LB, BĆ, IC, AC, PP i mnoge druge, koje vozači često pokušavaju da odgonetnu tek kada ih vide u saobraćaju. Zbog toga smo pripremili kompletan pregled svih registarskih oznaka u Srbiji i gradova kojima pripadaju.

Detaljni spisak:

Kolona vozila, gužva u saobraćaju
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

  • AL Aleksinac
  • AR Aranđelovac
  • AC Aleksandrovac
  • BB Bajina Bašta
  • BG Beograd - Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin, Čukarica
  • BO Bor, Majdanpek
  • BP Bačka Palanka
  • BT Bačka Topola
  • BĆ Bogatić
  • BČ Bečej
  • VA Valjevo (Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Valjevo)
  • VB Vrnjačka Banja
  • VL Vlasotince
  • VP Velika Plana
  • VR Vranje (Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Trgovište, Vranje)
  • VS Vrbas
  • VŠ Vršac (Bela Crkva, Plandište, Vršac)
  • GM Gornji Milanovac
  • DE Despotovac
  • ZA Zaječar (Boljevac, Sokobanja, Zaječar)
  • ZR Zrenjanin (Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Sečanj, Zrenjanin)
  • IN Inđija
  • IC Ivanjica
  • JA Jagodina (Rekovac)
  • KA Kanjiža
  • KV Kraljevo
  • KG Kragujevac (Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Kragujevac)
  • KŽ Knjaževac
  • KI Kikinda (Čoka, Novi Kneževac, Kikinda)
  • KL Kladovo
  • KO Kovin
  • KC Koceljeva
  • KŠ Kruševac (Brus, Varvarin, Ćićevac, Kruševac)
  • LB Lebane
  • LE Leskovac (Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Leskovac)
  • LO Loznica (Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica)
  • LU Lučani
  • NV Nova Varoš
  • NG Negotin
  • NI Niš (Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj (mesto), Svrljig, Niš)
  • NP Novi Pazar (Tutin, Novi Pazar)
  • NS Novi Sad (Bač, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad)
  • PA Pančevo (Alibunar, Kovačica, Opovo, Pančevo)
  • PB Priboj
  • PŽ Požega
  • PI Pirot (Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot)
  • PK Prokuplje (Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Prokuplje)
  • PN Paraćin
  • PO Požarevac (Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Požarevac)
  • PP Prijepolje
  • RA Raška
  • RU Ruma (Irig, Pećinci, Ruma)
  • SA Senta (Ada, Senta)
  • SC Surdulica
  • SV Svijalnac
  • SD Smederevo
  • SJ Sjenica
  • SM Sremska Mitrovica
  • SO Sombor (Apatin, Kula, Odžaci, Sombor)
  • SP Smederevska Palanka
  • SU Subotica (Mali Iđoš, Subotica)
  • TO Topola
  • TS Trstenik
  • TT Tutin
  • ĆU Ćuprija
  • UB Ub
  • UE Užice (Arilje, Kosjerić, Čajetina, Zlatibor, Užice)
  • ČA Čačak
  • ŠA Šabac (Vladimirci, Šabac)
  • ŠI Šid
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