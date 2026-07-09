Slušaj vest

Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije na groblju u Bačkoj Palanci odalo je počast Petru Divljanu, rezervnom kapetanu i pripadniku organa bezbednosti JNA, koji je poginuo u borbenim dejstvima u Istočnoj Slavoniji 14. decembra 1991.

Članovi Udruženja, Petrova subruga i brat na grobu Petra Divljana Foto: Privatna arhiva

Stalnim prikupljanjem i ažuriranjem podataka o stradalim herojima i članovima njihovih porodica krajem prošle godine došli su do podataka o Divljanu. Vođeni načelima koji su utemeljeni u njihovom statutu na dan osnivanja pre pet godina i neprekidno radeći na očuvanju i negovanju slobodarskih tradicija i kulture sećanja na poginule borce iz svih ratova u kojima je branjena sloboda i čast otadžbine Srbije, stupili su u kontakt sa Petrovom suprugom Milenom.

Petar Divljan je poginuo 14. decembra 1991. u Istočnoj Slavoniji Foto: Privatna arhiva

Već 28. januara predstavnici Udruženja su joj priredili malo iznenađenje došavši u posetu Mileni sa rođendanskom tortom. Malo jer reći da je bila zatečena i iznenađena prvim susretom sa nepoznatim joj ljudima koji joj iskazuju takvo poštovanje i pažnju.

Iako se teško kretala kao osoba sa invaliditetom, potrudila se da ih lepo ugosti i poslužili kafom i pićem. Ubrzo im se pridružio i Petrov brat Radoslav, koji je takođe bio pripadnik organa bezbednosti JNA u rezervnom sastavu.

Foto: Privatna arhiva

Nakon razgledanja fotografija iz porodičnih albuma i evociranja uspomena na Petra, Milena i Radoslav su sa zadovoljstvom prihvatili da budu počasni članovi Udruženja, a predsednik Izvršnog odbora Blagoje Ljubisavljević im je danas i uručio članske karte. Istaknuto je da će članovi Udruženja nastaviti da pružaju pomoć i podršku Divljanovoj supruzi zbog njenog teškog zdravstvenog stanja.

Članovi Udruženja u porodičnoj kući Petra Divljana Foto: Privatna arhiva

Petar Divljan je završio Školu rezervnih oficira JNA u Požarevcu, Kurs rezervnih organa bezbednosti u Pančevu i Fakultet bezbednosti u Beogradu, a u čin rezervnog kapetana unapređen je 1986. Tokom borbenih dejstava jedinica JNA protiv paravojnih hrvatskih snaga na prostoru Istočne Slavonije i deblokade jedinica i objekata JNA, kao načelnik Organa bezbednosti u jedinici Teritorijalne odbrane Bačka Palanka, obavljao je i dužnost načelnika Organa bezbednosti u 125. lakoj pešadijskoj brigadi Novosadskog korpusa, koji je početkom decembra 1991. izvodio borbena dejstva u pravcu Osijeka i Vinkovaca.

Supruzi Petra Divljana i njegovom bratu Radoslavu uruče članske karte Udruženja Foto: Privatna arhiva

Kapetan Petar Divljan poginuo je 14. decembra 1991. oko 20:30 časova na raskrsnici puta Vera - Bobota u Istočnoj Slavoniji. Sahranjen je u rodnoj Bačkoj Palanci, a iste godine posthumno odlikovan Ordenom za hrabrost.