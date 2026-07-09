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Nakon što je objavljen snimak na kojem se vidi kako starija deca koriste sprave namenjene najmlađima i na kraju uništavaju ljuljašku-gnezo na dečjem igralištu u Novom Pazaru, usledila je lavina komentara – od zahteva za strožim kažnjavanjem, do pitanja da li je sama sprava bila ispravna i dovoljno bezbedna.

Ustanova za sport Novi Pazar saopštila je da njihovi radnici gotovo svakodnevno saniraju oštećenja nastala na terenima i igralištima zbog velikog broja korisnika, ali su istakli da poslednjih meseci sve češće beleže slučajeve vandalizma i neodgovornog ponašanja starije dece i tinejdžera.

U objavi su apelovali na roditelje i sve korisnike da zajednički čuvaju javnu imovinu, naglašavajući da će snimak incidenta u visokoj rezoluciji biti prosleđen Komunalnoj miliciji radi daljeg postupanja u skladu sa zakonom.

Građani podeljeni: Kazne ili odgovornost nadležnih?

Komentari ispod objave pokazuju da javnost nije jednoglasna. Veliki broj građana smatra da je reč o nevaspitanju i nedostatku odgovornosti, te traže strožije sankcije.

- Obavezno početi sa kažnjavanjem roditelja da se ovakve gluposti više ne ponavljaju. Ovo je igralište za malu decu, mogli su nekoga ozbiljno povrediti - navodi jedna sugrađanka.

Sličnog mišljenja su i drugi građani, koji smatraju da se javna imovina mora zaštititi, a da roditelji moraju snositi deo odgovornosti za ponašanje svoje dece. Mnogi smatraju da se ovakvo ponašanje više ne sme tolerisati i da odgovornost ne snose samo deca, već i njihovi roditelji.

"Nevaspitanje i bezobrazluk! Obavezno početi kažnjavati roditelje. Ovo je igralište za malu decu,

mogli su nekoga teško povrediti."

Drugi upozoravaju da je problem mnogo širi od jednog incidenta.

"Koliko roditelja odmah brani decu i njihove loše postupke, nije ni čudo što nam je omladina ovakva. Umesto da prihvate kritiku, traže opravdanja."

Pojedini građani smatraju da je upravo nedostatak odgovornosti u porodici razlog sve češćih slučajeva uništavanja javne imovine.

"Nevaspitanje dolazi od kuće. Ako nema posledica,

ovakve scene će se samo ponavljati." Pozivi na pojačan nadzor

Pojedini građani smatraju da problem ne može biti rešen samo apelima, već traže stalno prisustvo Komunalne milicije ili drugih službi na Rekreacionom centru.

- Postaviti komunalnog policajca na ulazu ili organizovati stalne patrole koje će kažnjavati ovakvo ponašanje. Takođe, zabraniti ulazak motociklima i biciklima na prostor namenjen deci - jedan je od predloga.

Drugi podsećaju da su pojedine sprave prvenstveno namenjene deci sa invaliditetom, zbog čega smatraju da je njihovo neodgovorno korišćenje posebno zabrinjavajuće.

Ostaje da se vidi da li će nakon najave Ustanove za sport i postupanja Komunalne milicije biti utvrđene sve okolnosti ovog događaja, kao i da li će uslediti dodatne mere zaštite kako bi se slični incidenti ubuduće sprečili.