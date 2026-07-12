Slušaj vest

Letnja sezona uveliko je u toku, a hiljade turista iz Srbije ponovo su krenule put Grčke u potrazi za suncem, čistim morem i nekoliko dana odmora daleko od svakodnevnih obaveza. Među omiljenim destinacijama naših ljudi tradicionalno se nalaze i mesta na Kasandri, gde tokom jula i avgusta vlada prava letnja gužva.

Ipak, kao i svake godine, jedno pitanje ne prestaje da deli turiste – da li je prepuna plaža znak dobre atmosfere i uživanja ili prizor koji kvari odmor?

U Fejsbuk grupi "Put do Grčke" objavljen je snimak plaže u Haniotiju koji je izazvao burne reakcije. Na videu se vidi veliki broj turista, uglavnom na svojim ležaljkama i peškirima, koji su postavljeni veoma blizu jedni drugima, dok je uz objavu kratko napisano:

- Uživanje uz more na plaži u Haniotiju.

Međutim, mnogi korisnici nisu delili isto mišljenje, pa su se ispod objave nizali komentari onih kojima ovakav prizor nije predstavljao idealan odmor.

- Ovo baš i nije uživanje - napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još direktniji:

Foto: Shutterstock

- Uživanje sa nečijim nogama na glavi?! Neka hvala.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu ove popularne grčke destinacije i poručili da gužva nije razlog da se neko odrekne lepog mora.

- Upravo sam tu. Jeste gužva, ali nije čitav dan tako. A zbog mora smo došli, a ono je neprocenjivo čisto i prosto za ne poverovati da pored tolike gužve bude tako čisto i bistro. Uživam u moru, a gužva se malo istrpi, bitno je kupanje, a ne izležavanje - napisao je jedan turista.

Neki su Hanioti uporedili sa popularnim letovalištima u regionu, pa je jedan komentar glasio:

- Sutomore na Kasandri.

Drugi nisu krili razočaranje:

- Ako vam je ovo uživanje, svaka čast.

Jedan Srbin podelio je i svoje lično iskustvo sa ovom destinacijom.

- Odvratna plaža, centar i šetalište okej, dosadno more, imam utisak da sam bio na nekoj reci... Nikada više tamo.

Mnogi su istakli da je za mirniji odmor možda bolje birati kraj sezone.

- Uživanje je kada dođe septembar i nema ove jezive gužve. Vreme je i dalje jako toplo, a i more. Isto važi i za Hrvatsku i Crnu Goru - napisao je jedan korisnik.

Pojedini turisti posebno su se osvrnuli i na cene ležaljki, navodeći da je tokom glavne sezone teško pronaći slobodno mesto.

- Što je najgore, ni ležaljku slobodnu ne možeš da nađeš, a 30 evra su bile prošle godine u samom mestu. Na okolnim plažama tri puta skuplje - navodi se u jednom od komentara.