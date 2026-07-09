Platili apartman, a dočekao ih šok! Srbi masovno naseli na letnju prevaru, ostali i bez para i bez smeštaja - sve počinje ovako
Luksuzni apartman uz more - 50 evra za noć, savršene fotografije i hitna ponuda koja "važi samo danas"... Sve češće ovako se reklamiraju letovanja, što je mamac za turiste koji na kraju ostanu bez novca i smeštaja.
Iako je tek počela letnja sezona, ljudi se masovno žale da su uplatili kaparu za objekte koje su našli na društvenim mrežama, a kada je došlo vreme za putovanje, otkazani su im ili još gore - shvatili su tek kad su stigli da na toj destinaciji ne postoje!
Upozorenja se već šire. Kurir je pronašao neke od njih u grupama za izdavanje apartmana na Hrvatskom primorju, gde korisnici navode da pojedini lažni oglašivači koriste tuđe fotografije objekata i traže uplatu sitnog avansa. Najviše ovakvih oglasa je na destinacijama koje privlače veliki broj turista iz regiona poput Grčke, Crne Gore i Hrvatske. Prevaranti koriste veliku potražnju za smeštajem u sezoni i činjenicu da putnici pokušavaju da pronađu što povoljnije varijante, pa nude naizgled idealne apartmane po cenama koje su niže od realnih.
Kako izgleda šema prevare
Šema je uglavnom ista. Objave oglas sa atraktivnim fotografijama, često ukradenim od pravih vlasnika apartmana ili preuzetim sa drugih sajtova. Nekada se koriste i fotografije objekata koji uopšte ne postoje, pošto se služe alatima veštačke inteligencije.
Kad turista pokaže interesovanje, dobija priču o velikom broju zainteresovanih gostiju, posebnom popustu ili poslednjem slobodnom terminu, nakon čega se traži uplata akontacije. I nisu to neke velike sume, već da se kao kapara založi 30 ili 50 evra...
Problem nastaje kad novac bude uplaćen. Prevaranti neko vreme održavaju kontakt, šalju potvrde i uveravanja da je sve u redu, a zatim prestaju da odgovaraju - blokiraju broj telefona, profil i nestaju.
Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije, kaže za Kurir da se građani gotovo svakodnevno obraćaju za pomoć zbog ovakvih slučajeva.
Agencija kao garancija putovanja
- Ne znam odakle ideja bilo kome da putovanje uplaćuje preko društvenih mreža. Ljudi često sami organizuju putovanje preko različitih platformi i mreža kako bi uštedeli deset ili 15 evra, a na kraju se ispostavi da su ostali i bez novca i bez smeštaja. Već imamo veliki broj žalbi i prevarenih putnika - kaže Lainović.
Navodi i primer porodice koja je u januaru rezervisala i platila smeštaj u Nei Poriju u Grčkoj, a sada kad su stigli na destinaciju - shvatili su da apartman ne postoji.
- Platili su 1.500 evra za smeštaj koji je na fotografijama izgledao fenomenalno, a kad su došli, nisu imali gde da se smeste. Pomogli smo im jer su se našli u ozbiljnom problemu, ali to nije sistemsko rešenje. Ljudi moraju da znaju da im jedinu sigurnost pruža organizacija putovanja preko registrovanih agencija koje imaju garancije putovanja - ističe Lainović.
Savet je da se pre rezervacije proveri kome se uplaćuje novac, da se istraže fotografije smeštaja i potraže iskustva prethodnih gostiju. Ipak, treba biti oprezan jer prevaranti često kreiraju lažne profile i pozitivne komentare kako bi ostavili utisak pouzdanosti.
- Ako putovanje ili smeštaj rezervišete preko agencije, ona ima polisu osiguranja ili bankarsku garanciju i putnici su zaštićeni. U slučaju problema mogu da podnesu reklamaciju i pokrenu postupak. Kod oglasa na Fejsbuku i Instagramu takve zaštite uglavnom nema - navodi Lainović.