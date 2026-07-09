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Luksuzni apartman uz more - 50 evra za noć, savršene fotografije i hitna ponuda koja "važi samo danas"... Sve češće ovako se reklamiraju letovanja, što je mamac za turiste koji na kraju ostanu bez novca i smeštaja.

Iako je tek počela letnja sezona, ljudi se masovno žale da su uplatili kaparu za objekte koje su našli na društvenim mrežama, a kada je došlo vreme za putovanje, otkazani su im ili još gore - shvatili su tek kad su stigli da na toj destinaciji ne postoje!

Upozorenja se već šire. Kurir je pronašao neke od njih u grupama za izdavanje apartmana na Hrvatskom primorju, gde korisnici navode da pojedini lažni oglašivači koriste tuđe fotografije objekata i traže uplatu sitnog avansa. Najviše ovakvih oglasa je na destinacijama koje privlače veliki broj turista iz regiona poput Grčke, Crne Gore i Hrvatske. Prevaranti koriste veliku potražnju za smeštajem u sezoni i činjenicu da putnici pokušavaju da pronađu što povoljnije varijante, pa nude naizgled idealne apartmane po cenama koje su niže od realnih.

Upozorenje za lažni oglas, zloupotreba fotografija Foto: Facebook Prinscreen

Kako izgleda šema prevare

Šema je uglavnom ista. Objave oglas sa atraktivnim fotografijama, često ukradenim od pravih vlasnika apartmana ili preuzetim sa drugih sajtova. Nekada se koriste i fotografije objekata koji uopšte ne postoje, pošto se služe alatima veštačke inteligencije.

Kad turista pokaže interesovanje, dobija priču o velikom broju zainteresovanih gostiju, posebnom popustu ili poslednjem slobodnom terminu, nakon čega se traži uplata akontacije. I nisu to neke velike sume, već da se kao kapara založi 30 ili 50 evra...

Problem nastaje kad novac bude uplaćen. Prevaranti neko vreme održavaju kontakt, šalju potvrde i uveravanja da je sve u redu, a zatim prestaju da odgovaraju - blokiraju broj telefona, profil i nestaju.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije, kaže za Kurir da se građani gotovo svakodnevno obraćaju za pomoć zbog ovakvih slučajeva.

Agencija kao garancija putovanja

Foto: Shutterstock

- Ne znam odakle ideja bilo kome da putovanje uplaćuje preko društvenih mreža. Ljudi često sami organizuju putovanje preko različitih platformi i mreža kako bi uštedeli deset ili 15 evra, a na kraju se ispostavi da su ostali i bez novca i bez smeštaja. Već imamo veliki broj žalbi i prevarenih putnika - kaže Lainović.

Navodi i primer porodice koja je u januaru rezervisala i platila smeštaj u Nei Poriju u Grčkoj, a sada kad su stigli na destinaciju - shvatili su da apartman ne postoji.

- Platili su 1.500 evra za smeštaj koji je na fotografijama izgledao fenomenalno, a kad su došli, nisu imali gde da se smeste. Pomogli smo im jer su se našli u ozbiljnom problemu, ali to nije sistemsko rešenje. Ljudi moraju da znaju da im jedinu sigurnost pruža organizacija putovanja preko registrovanih agencija koje imaju garancije putovanja - ističe Lainović.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Foto: Kurir Televizija

Savet je da se pre rezervacije proveri kome se uplaćuje novac, da se istraže fotografije smeštaja i potraže iskustva prethodnih gostiju. Ipak, treba biti oprezan jer prevaranti često kreiraju lažne profile i pozitivne komentare kako bi ostavili utisak pouzdanosti.

- Ako putovanje ili smeštaj rezervišete preko agencije, ona ima polisu osiguranja ili bankarsku garanciju i putnici su zaštićeni. U slučaju problema mogu da podnesu reklamaciju i pokrenu postupak. Kod oglasa na Fejsbuku i Instagramu takve zaštite uglavnom nema - navodi Lainović.