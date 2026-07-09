Donirajte 300 evra za lečenje dece i dobijate magarca: Neverovatan humani gest porodice Džakula sa farme "Mekani"
Porodična farma magaraca "Mekani" kod Sombora, na kojoj živi 76 grla, nije posebna samo po stadu već i po ljudima koji o njemu brinu.
Dok deca svakodnevno pomažu oko životinja, vlasnik Duško Džakula (40) osmislio je i humanitarnu akciju - svako ko donira 300 evra za bolesno dete fondaciji "Budi human" ili organizaciji Srbi za Srbe može da preuzme jedno magare!
Ljubav prema životinjama u ovoj porodici uči se od malih nogu. Dok devetomesečni Dušan tek upoznaje farmu, osmogodišnja Kalina već pomaže, a jedanaestogodišnja Anđelija nedavno je, poput pravog veterinara, pomogla magarici da na svet donese mladunče. Nazvala ga je Joca.
"Svakog magarca znaju po imenu"
Kalina i Anđelija svakog magarca znaju po imenu i svakom znaju karakter, navike... Kad ih dozivaju, svaki se odaziva, što pokazuje koliko vremena provode s njima.
Njihova priča počela je pre sedam godina, a nastala je iz jedne dečje rođendanske želje.
- Magarci imaju njušku mekanu poput pliša i kad je Anđelija dobila prvog magarca i kad ga je pomazila, rekla je: "Biće Mekani". I tako je nastalo ime prvog našeg magarca, ali i farme. Preneo sam ljubav prema životinjama na svoju decu. Starija ćerkica Anđelija je poželela za treći rođendan da ima malog magarca. Ispunio sam tu želju, a kasnije mi je bilo žao da bude sam i onda smo kupili još jedno grlo, pa još jedno, i došli smo na zavidan broj, ali želimo da napredujemo još - priča za Kurir domaćin farme Duško dok ljubi Mariku, najnemirniju magaricu u krdu.
Dečica trčkaraju okolo, hrane životinje, a u sve je uključen i maleni Dušan, koji svaki dan popije pola litra magarećeg mleka. Magarci su smešteni na tri lokacije, a želja Džakula je da naprave jednu stacionarnu bazu s velikom vikendicom, dečjim igralištem i lokalom.
- Želimo da stvorimo mesto gde će sva deca moći da dođu besplatno i da budu sa životinjama, nešto kao mali domaći zoo-vrt - dobacuje Duško dok smiruje Mariku.
Anđelija je ponosno zagrlila magarence Jocu i ispričala nam kako mu je pomogla da dođe na svet.
- Brali smo zovu jedan dan i videli smo da su se magarci uznemirili, da su krenuli da se okupljaju. Kad smo došli, videli smo da je magarica krenula da se puli. Odmah sam pritekla da pomognem. Gledala sam ranije tatu šta radi i znala sam kako izgleda to, gledala sam i neke snimke, a imam i knjigu o životinjama. To se sve brzo desilo, izvukla sam magarence, skinula posteljicu, malo mu pomogla da sam stane na noge i da šeta. Ima tu jedna Crna, koja je trudna i uskoro treba da se porodi, pripremam se da pomognem. Moja želja je da postanem veterinar - priča u dahu devojčica.
- Vidi ovo, vidi ovo - povuče nas Anđelija. Pokazuje nam na magarce koji mokre, pa nam objašnjava da uvek jedan za drugim vrše nuždu na istom mestu. Pa se smeje, a Duškova supruga Branka kroz smeh veli:
- Kad je čula da dolazite, ona se posebno doterela, stavila i šešir iako je oblačno.
Litar mleka 3.500 dinara
Dušku ovo nije primarni posao, ima firmu koja se bavi sekundarnim sirovinama, a briga o magarcima je, kaže, skup hobi, ali i kompromis zbog ljubavi koju magarci pružaju tokom cele godine.
- Potrebno je dosta odricanja. Da nije ljubavi, nikad ne bi mogao da izdržim ovim tempom. Ko god drži životinje zna da nema ni dana odmora. Mi smo u obavezi bar dva puta dnevno da ih obiđemo. Zasad prodajemo mleko. Imamo mušterije iz Beograda, Novog Sada, Sombora... Litar košta 3.500 dinara. Sad najviše, nažalost, uzimaju ljudi koji idu na hemioterapiju. Kažu da je magareće mleko dobro za plućne i kožne bolesti - navodi Duško.
Osmogodišnja Kalina uživa provodeći vreme na farmi.
- Ovde nam je predivno. Mnogo volim životinje i obožavam magarce. Nemam još uvek omiljenog magarca, ali, eto, kad se sledeći put bude pulila magarica, možda to postane moj omiljeni - kaže nam Kalina dok grli dva magarca.
Svako ko želi može kupiti magarca, ali pod jednim uslovom.
- Zainteresovani mogu kontaktirati s nama putem telefona ili Instagram profila. Ženke ne prodajemo, a muške prodajemo u dobrotvorne svrhe. Uplatite 300 evra za bolesno dete fondaciji "Budi human" ili organizaciji Srbi za Srbe. Kad uplatite, dođete kod nas, izaberete magare i nosite. Ne daj bože da vam dosadi to magare, možete uvek da ga vratite, i mi ćemo vam novac vratiti - zaključuje domaćin dok s porodicom kreće na drugu lokaciju da nahrane ostale životinje.