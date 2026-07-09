Anđelija je ponosno zagrlila magarence Jocu i ispričala nam kako mu je pomogla da dođe na svet.

- Brali smo zovu jedan dan i videli smo da su se magarci uznemirili, da su krenuli da se okupljaju. Kad smo došli, videli smo da je magarica krenula da se puli. Odmah sam pritekla da pomognem. Gledala sam ranije tatu šta radi i znala sam kako izgleda to, gledala sam i neke snimke, a imam i knjigu o životinjama. To se sve brzo desilo, izvukla sam magarence, skinula posteljicu, malo mu pomogla da sam stane na noge i da šeta. Ima tu jedna Crna, koja je trudna i uskoro treba da se porodi, pripremam se da pomognem. Moja želja je da postanem veterinar - priča u dahu devojčica.