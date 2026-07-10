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Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i u širem rejonu Beograda u toku je intenzivna obuka letačkog sastava 890. mešovite helikopterske eskadrile „Pegazi“ za realizaciju namenskih zadataka.

Težište letačke obuke u ovom periodu je na uvežbavanju procedura za gašenje požara iz helikoptera Mi-17 i H-145 i pružanja pomoći civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, što je jedan od zadataka na kojima jedinica može biti angažovana.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Uvežbavanja se realizuju u okviru trenažnih letova, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima, danju i noću. Angažuje se i vazduhoplovno-tehnički sastav — za redovno održavanje, preglede i pripremu vazduhoplova. Njihov stručan i odgovoran rad obezbeđuje visok nivo ispravnosti vazduhoplovne tehnike i stalnu spremnost jedinice za bezbedno i efikasno izvršavanje zadataka u svim uslovima.

Helikopteri Vojske Srbije koriste se za gašenje požara kada drugi kapaciteti nisu dovoljni za kontrolu vatrene stihije ili kada je teren potpuno nepristupačan za gašenje sa zemlje. Prethodnih godina su bili angažovani na gašenju serije šumskih i drugih većih požara, a realizacijom ove obuke obezbeđuje se visoka osposobljenost letačkog sastava i gotovost za gašenje požara iz vazduha.

Ovo je samo jedan segment obuke u eskadrilama Ratnog vazduhoplovstva i PVO, koje su primarno namenjene za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške snagama Vojske Srbije u izvođenju operacija, traganje i spasavanje, medicinsku evakuaciju i transport vazdušnim putem.

Kurir.rs

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