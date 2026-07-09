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Auto-moto savez Srbije (AMSS) je večeras apelovao na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da povećaju opreznost na deonicama gde su u toku radovi.

Naveo je da je saobraćaj sada umerenog intenziteta, da su kolovozi suvi a vidljivost dobra na većini putnih pravaca, te apelovao na vozače da zbog očekivanog pojačanog obima saobraćaja u letnjim mesecima na put kreću odmorni.

Dodao je da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata a u Šidu jedan sat da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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