AMSS pozvao vozače na oprez tokom letnje sezone, uz upozorenje na radove na putevima i zadržavanja za kamione na granicama.
Društvo
AMSS upozorio vozače - oprez na ovim deonicama! Očekuju se velike gužve, evo šta treba imati u vidu: Poznato i stanje na granicama
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Auto-moto savez Srbije (AMSS) je večeras apelovao na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da povećaju opreznost na deonicama gde su u toku radovi.
Naveo je da je saobraćaj sada umerenog intenziteta, da su kolovozi suvi a vidljivost dobra na većini putnih pravaca, te apelovao na vozače da zbog očekivanog pojačanog obima saobraćaja u letnjim mesecima na put kreću odmorni.
Dodao je da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata a u Šidu jedan sat da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
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