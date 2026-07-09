Nastavljamo da gradimo sistem u kome nijedan roditelj neće ostati bez podrške! Đurđević Stamenkovski: Pred nama je još mnogo posla, i od tog puta ne odustajemo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je učesnike Letnjeg kampa "Glavu gore – bez barijera 2026" za mlade obolele od mišićne distrofije i drugih srodnih neuromišićnih bolesti i govorila im o važnosti Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima.
Ministarka je apostrofirala da usvajanje tog nije konačni cilj, već početak jedne važne promene:
"Nastavljamo da gradimo sistem u kome nijedan roditelj neće ostati bez podrške. Pred nama je još mnogo posla. I od tog puta ne odustajemo", navela je ona.
Đurđević Stamenkovski je rekla da zna da bi svaki otac i svaka majka za svoje dete dali i život, a kamoli vreme, ljubav, strpljenje, brigu i pažnju.
"U svim tim danima sigurno nije bilo lako i sigurno i nakon usvajanja ovog zakona neće biti lako, ali će biti barem lakše. Jer ja sam i nekako dok sam bila sednici Skupštine govorila o konkretnim primerima, o sudbinama imenom i prezimenom baš konkretnih roditelja, jer smatram da kada govorimo o nekom opštem zbiru, možda javnost nema utisak ko su ti ljudi. A iza ovog zakona zaista stojite vi i na hiljade porodica u Srbiji koja ga je dugo čekala. Imali smo neko vreme u kojem nije bilo sistema socijalne zaštite, nije bilo podrške za sve vas. Sada se to menja. Malim koracima stižemo ka našem velikom cilju. Ovaj zakon nije naš konačni cilj, ali jeste jedan veliki stepenik. Ka konačnom cilju imamo još koraka koje moramo da napravimo i moramo da dovedemo do toga da više nijedan roditelj bude nem pred pitanjem šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude bilo", zaključila je ministarka Đurđević Stamenkovski.