"U svim tim danima sigurno nije bilo lako i sigurno i nakon usvajanja ovog zakona neće biti lako, ali će biti barem lakše. Jer ja sam i nekako dok sam bila sednici Skupštine govorila o konkretnim primerima, o sudbinama imenom i prezimenom baš konkretnih roditelja, jer smatram da kada govorimo o nekom opštem zbiru, možda javnost nema utisak ko su ti ljudi. A iza ovog zakona zaista stojite vi i na hiljade porodica u Srbiji koja ga je dugo čekala. Imali smo neko vreme u kojem nije bilo sistema socijalne zaštite, nije bilo podrške za sve vas. Sada se to menja. Malim koracima stižemo ka našem velikom cilju. Ovaj zakon nije naš konačni cilj, ali jeste jedan veliki stepenik. Ka konačnom cilju imamo još koraka koje moramo da napravimo i moramo da dovedemo do toga da više nijedan roditelj bude nem pred pitanjem šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude bilo", zaključila je ministarka Đurđević Stamenkovski.