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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio prvu manifestaciju u okviru programa “Dijaspora i Ekspo 2027” u Temišvaru, u Rumuniji.

Svečanom otvaranju prisustvovala je generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru Ivana Jakšić Matović, Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit budimski i administrator temišvarski g. Lukijan, predsednik Privredne komore Temišvara Florika Kirica, predsednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjan Krstić, kao i predstavnici Ekspa 2027.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da se u Temišvaru održava prvi od ukupno dvanaest programa “Dijaspora i Ekspo 2027” i dodao da je cilj programa da se obiđe dijaspora: da našim ljudima, srpskim udruženjima, institucijama i partnerima u tim zemljama približimo značaj specijalizovane izložbe “Ekspo 2027 Beograd”.

1/8 Vidi galeriju Milićević u Temišvaru otvorio program „Dijaspora i Ekspo 2027“ Foto: Marija Blagojević

Posebno mi je drago što upravo iz Temišvara krećemo sa ovim programom, rekao je ministar Miličević i dodao da je Temišvar grad bogate istorije, kulture, susreta i saradnje: grad u kome srpska zajednica ima duboke korene, snažne institucije, živ identitet i veliki ugled.

Posebno mi je važno što su sa nama i predstavnici privrede, rekao je ministar Milićević i dodao da Ekspo 2027 nije samo kulturni i promotivni događaj, već i velika razvojna šansa: to je šansa za nove kontakte, nove poslove, nove investicije, nove turističke posete i nove oblike saradnje.

Srbija želi da Ekspo bude prostor susreta - država, kompanija, gradova, mladih ljudi, ideja, inovacija i kultura, naglasio je ministar Milićević i dodao da je Ekspo jedan od najvažnijih nacionalnih projekata Srbije.

Želimo da naše sunarodnike iz sveta pozovemo da dođu u Srbiju 2027. godine, ali i da budu važan deo promotivne mreže naše zemlje, rekao je ministar Milićević i dodao da naši ljudi u dijaspori mogu mnogo da pomognu da se što veći broj turista, poslovnih ljudi, investitora, predstavnika institucija, kulture, sporta i javnog života zainteresuje za Srbiju i poseti Beograd tokom Ekspa.

Srbi u Rumuniji predstavljaju jednu od najorganizovanijih i najvažnijih srpskih zajednica u regionu, sa dubokim korenima i velikim ugledom, istakao je ministar Milićević.

Svečani deo manifestacije je upotpunjen i kulturno-umetničkim programom, jer se identitet najbolje čuva kada se živi, istakao je ministar Milićević.

Kulturno-umetnički program pokazuje da tradicija nije nešto što pripada samo prošlosti, rekao je ministar Miličević i dodao da je tradicija živa onda kada je mladi prepoznaju, prihvate i nastave da je nose.

Vi čuvate srpski jezik, kulturu, veru, tradiciju i ime Srbije na način koji zaslužuje veliko poštovanje, rekao je ministar Milićević i dodao da su naši sunarodnici u Rumuniji most saradnje, prijateljstva, ekonomskih veza i zajedničke budućnosti dve zemlje.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je važno da se o Ekspu razgovara, da se pozovu prijatelji, partneri, poslovni ljudi, komšije i saradnici da dođu u Beograd i dodao da je Srbija danas zemlja u koju se dolazi, u koju se investira, sa kojom se sarađuje i kojoj se ljudi vraćaju.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da “Ekspo 2027” nije samo veliki događaj za Beograd, već prilika da Srbija pokaže svetu svoju snagu, razvoj, kulturu, gostoprimstvo i sposobnost da organizuje događaje najvišeg međunarodnog značaja.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da se iz Temišvara šalje jasna poruka: Ekspo 2027 je projekat Srbije, ali i poziv svim našim ljudima širom sveta da budu deo velikog predstavljanja naše zemlje.

Želimo da se 2027. godine u Beogradu ne okupe samo države i institucije, već i naši ljudi iz svih krajeva sveta, rekao je ministar Milićević i dodao da želimo da pokažemo Srbiju koja se razvija, koja je otvorena, koja čuva svoje korene, ali snažno ide napred.