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Predstojeći vikend doneće osetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim najvažnijim putnim pravcima u Srbiji zbog turističke sezone, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vremenski uslovi biće povoljni za vožnju, uz temperature oko 30 stepeni, ali iz AMSS-a upozoravaju da su duga letnja putovanja naporna i apeluju na vozače da za volan sedaju odmorni i voze umerenom brzinom kako bi bezbedno reagovali u nepredviđenim situacijama.

Prema podacima AMSS-a, na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na teretnim terminalima, kamioni na prelazima Batrovci i Horgoš čekaju oko 120 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

AMSS podseća i da zbog ograničenja saobraćaja preko mosta Bogojevo teretna vozila treba da koriste alternativne pravce preko graničnih prelaza Batrovci, Bezdan i mosta kod Bačke Palanke, gde za vozila teža od 24 tone važe ograničenja.

Takođe, granični prelazi Bački Vinogradi–Ašothalom i Horgoš 2–Reske 2 rade neprekidno, 24 sata dnevno, što je uvedeno kako bi se smanjile gužve i ubrzao protok putnika i vozila.