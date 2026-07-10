Slušaj vest

Predstojeći vikend doneće osetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim najvažnijim putnim pravcima u Srbiji zbog turističke sezone, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vremenski uslovi biće povoljni za vožnju, uz temperature oko 30 stepeni, ali iz AMSS-a upozoravaju da su duga letnja putovanja naporna i apeluju na vozače da za volan sedaju odmorni i voze umerenom brzinom kako bi bezbedno reagovali u nepredviđenim situacijama.

Prema podacima AMSS-a, na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na teretnim terminalima, kamioni na prelazima Batrovci i Horgoš čekaju oko 120 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

AMSS podseća i da zbog ograničenja saobraćaja preko mosta Bogojevo teretna vozila treba da koriste alternativne pravce preko graničnih prelaza Batrovci, Bezdan i mosta kod Bačke Palanke, gde za vozila teža od 24 tone važe ograničenja.

Takođe, granični prelazi Bački Vinogradi–Ašothalom i Horgoš 2–Reske 2 rade neprekidno, 24 sata dnevno, što je uvedeno kako bi se smanjile gužve i ubrzao protok putnika i vozila.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoKada nastupe nevolje, vernici mu se obraćaju za pomoć: Predanje kaže da isceljuje bolesne i uslišava molitve - ove reči danas uputite Prepodobnom Sampsonu
Žene pale sveće i mole se u crkvi
DruštvoLopovi u Grčkoj će vam ući u auto, a da ništa ne primetite: Solun, Halkidiki, Tasos... Ovo su mesta gde najviše ordiniraju, kradu čak i obuću
Grčki saobraćajni policajac
DruštvoVojska Srbije uvežbava gašenje požara iz helikoptera: Piloti Mi-17 i H-145 na obuci za vanredne situacije (FOTO)
1_1783601298.jpg
DruštvoMilićević u Temišvaru otvorio program "Dijaspora i Ekspo 2027": Pozvao Srbe iz sveta da dođu u Beograd
f82e4038-6576-4fb9-b29f-fb96b8d8ac6c.jpeg