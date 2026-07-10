Sjenica je jutros najhladnije mesto u Srbiji sa samo 5 stepeni, dok Beograd beleži 16. RHMZ upozorava na drastične promene vremena.
Društvo
Temperaturni šok usred jula! U ovom gradu jutros izmereno samo 5 stepeni: RHMZ upozorava - za samo nekoliko sati sledi drastična promena
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Sjenica, u kojoj je izmereno samo 5 stepeni, najhladnije je mesto u Srbiji ovog jutra, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Gde je najhladnije
Prema poslednjim podacima koje je objavio RHMZ, na Kopaoniku je 7 stepeni, u Dimitrovgradu 8, a za stepen više u Kuršumliji, Zaječaru i Požegi.
Foto: RHMZ Printscreen
Gde je najtoplije
Najtopliji grad ovoga jutra je Beograd sa 16 stepeni.
Foto: RHMZ Printscreen
Nakon svežeg jutra danas će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.
Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni.
Kurir.rs/ Blic
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