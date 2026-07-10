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Sjenica, u kojoj je izmereno samo 5 stepeni, najhladnije je mesto u Srbiji ovog jutra, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Gde je najhladnije

Prema poslednjim podacima koje je objavio RHMZ, na Kopaoniku je 7 stepeni, u Dimitrovgradu 8, a za stepen više u Kuršumliji, Zaječaru i Požegi.

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Foto: RHMZ Printscreen

Gde je najtoplije

Najtopliji grad ovoga jutra je Beograd sa 16 stepeni.

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Foto: RHMZ Printscreen

Nakon svežeg jutra danas će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni.

Kurir.rs/ Blic

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