"Ova godina biće u 10 najtoplijih od kada RHMZ beleži merenja": Meteorolog otkrio kada stiže novi toplotni talas, spomenuo i temperature od 45 STEPENI
Pred Srbijom je period stabilnijeg i toplijeg vremena, ali bez ponavljanja ekstremnih vrućina kakve su zabeležene tokom junskog toplotnog talasa, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović.
On je naveo da će se temperature do sredine jula kretati uglavnom između 28 i 32 stepena, dok se u drugoj polovini meseca očekuje novi toplotni talas, ali slabijeg intenziteta u odnosu na prethodni.
Govoreći o vremenskim prilikama do kraja leta, Mihajlović je istakao da je dugoročne prognoze nezahvalno precizno određivati, ali da je nakon junskih vrućina prva polovina jula u granicama prosečnih vrednosti.
On je naglasio da nije moguće sa pouzdanošću prognozirati ekstremne temperature mesec dana unapred i da ne treba verovati svakoj prognozi koju pročitamo, naročito ako ona dolazi od osoba koje nisu meteorolozi.
- Izjaviti da će za trideset dana biti temperatura takva i takva, da će, ne znam, dvadeset osmog jula biti pedeset pet stepeni – to nema utemeljenje - poručio je Mihajlović.
Prema aktuelnim prognozama RHMZ-a, narednih sedam dana očekuje se prijatno julsko vreme sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, dok se u poslednjoj dekadi jula može očekivati kraći toplotni talas sa temperaturama do 37 ili 38 stepeni.
- Nema utemeljenja za ono što se već sada pojavilo da će biti 45 stepeni, da će biti pet stepeni toplije nego što je bilo. To su poluinformacije koje su se, zarad medijskog prostora i senzacionalizma, pojavile, ali nisu podaci zvanične i referentne institucije - naglasio je Mihajlović.
Prema njegovim rečima, osveženje i padavine početkom meseca bile su korisne za poljoprivredu, iako nisu bile ravnomerno raspoređene.
"Ova godina biće u prvih 10 najtoplijih od kada RHMZ beleži merenja"
Mihajlović je rekao da ukoliko se nastavi zagrejavanje planete ovim tempom, prognoza za Srbiju je da nas očekuju topla leta, sa maksimalnim temperaturama višim od 40 stepeni, a da će ova godina biti u prvih 10 najtoplijih leta ili godina od kada RHMZ beleži merenja.
- Kada se radi o padavinama, projekcije ukazuju da možda sama godišnja količina ili mesečna ne bi bile nešto značajnije smanjene, ali bi raspored tih padavina bio nepovoljniji. U tom smislu, kao na primer ovo sad, početkom jula, imali ste na većini stanica zabeleženo između 40 i 50 mm, što je u granicama proseka. Ali ako vi u jednom danu imate, ili u dva dana imate tu količinu, a zatim 25 dana je suvo vreme bez padavina, to je onda nepovoljan raspored - rekao je on.
Kako kaže, klima će se menjati, a mi kao pojedinci i država moramo da se prilagođavamo.
- U tom smislu je na nivou Republike pre dve godine i donet Akcioni plan prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa nizom mera koje se odnose i na poljoprivredu i na privredu. Sa druge strane, faktor klimatskih promena inkorporiran je u razne strategije, politike koje država formira i na taj način računamo na klimatske promene i uzimamo u obzir i prilagođavamo se - istakao je Mihajlović.
Jedan od preduslova prilagođavanja dobra informisanost, napomenuo je Mihajlović i ukazao na značaj sistema upozorenja razvijen u RHMZ, gde, kako je naveo, tačni i pravovremeni podaci imaju važnu ulogu u zaštiti stanovništva i prilagođavanju izmenjenim klimatskim uslovima.
Govoreći o sistemu upozorenja, Mihajlović je naglasio da Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenja isključivo u skladu sa propisanim kriterijumima.
- Upozorenja se izdaju u skladu sa propisima i pravilnikom, gde su propisane vrednosti za žuto, narandžasto i crveno upozorenje, kao i vrednosti kada se pokreće sistem SMS hitnih informacija - istakao je Mihajlović.
Dodao je da su sve SMS poruke koje su do sada upućene građanima bile opravdane i zasnovane na proceni rizika.
- Nismo imali ono što zovemo lažni alarm. Sve informacije koje su išle SMS-om bile su za određenu teritoriju i adekvatne - rekao je Mihajlović.
On je podsetio da su u junu u Srbiji zabeležene temperature iznad 40 stepeni, a da je aspolutni rekord kada je u pitanju maksimalno najviša temperatura, bio izmeren u Smederevskoj Palanci, 24. jula 2007. godine - 44,9 stepeni.
Kako kaže visoka temperatura od 38 do 41 stepena svakako utiču na svakodonevni život građana i toplotni talas je u meteorologiji definisan kao opasna meteorološka pojava.
Govoreći o vremenskim prilikama u Evropi, podsetio je da su Francuska i Španija početkom leta bile pogođene znatno intenzivnijim toplotnim talasom nego Srbija, gde se topao vazduh delimično transformisao prilikom premeštanja.
- Ne očekujemo da do kraja jula budu tako ekstremne temperature. Narednih sedam dana biće prijatno toplo vreme, a kraj jula nešto topliji, ali ne ekstremno topao - zaključio je Mihajlović.
Prema rečima Mihajlovića, glavni razlog pojave ovako čestih toplotnih talasa su izmenjeni klimatski uslovi.
Kurir.rs/RTS