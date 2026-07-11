On je naglasio da nije moguće sa pouzdanošću prognozirati ekstremne temperature mesec dana unapred i da ne treba verovati svakoj prognozi koju pročitamo, naročito ako ona dolazi od osoba koje nisu meteorolozi.

- Izjaviti da će za trideset dana biti temperatura takva i takva, da će, ne znam, dvadeset osmog jula biti pedeset pet stepeni – to nema utemeljenje - poručio je Mihajlović.

Prema aktuelnim prognozama RHMZ-a, narednih sedam dana očekuje se prijatno julsko vreme sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, dok se u poslednjoj dekadi jula može očekivati kraći toplotni talas sa temperaturama do 37 ili 38 stepeni.

- Nema utemeljenja za ono što se već sada pojavilo da će biti 45 stepeni, da će biti pet stepeni toplije nego što je bilo. To su poluinformacije koje su se, zarad medijskog prostora i senzacionalizma, pojavile, ali nisu podaci zvanične i referentne institucije - naglasio je Mihajlović.