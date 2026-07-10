Slušaj vest

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, potpisao je u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije ugovor o nabavci nove, savremeno opremljene mobilne ambulante za Niš, čime se nastavlja snažna politika države usmerena na dostupnost zdravstvene zaštite svakom građaninu.

Ovaj značajan korak realizovan je zahvaljujući jasnoj viziji i podršci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji sistemski ulažu u jačanje zdravstva i unapređenje uslova lečenja širom Srbije.

- Ovo je velika i važna vest za Niš. Danas smo ostvarili cilj koji su naši građani dugo očekivali , da zdravstvena usluga bude dostupna svima, bez izuzetka. Mobilna ambulanta znači da zdravstvo dolazi do čoveka, tamo gde je najpotrebnije - izjavio je Lazarević.

Niš Ambulanta (3).jpeg
Foto: UKC Niš

On je naglasio da je ovo još jedan dokaz da država ne odustaje od ulaganja u zdravstveni sistem i da se konkretnim merama rešavaju realni problemi građana.

Niš Ambulanta (1).jpeg
Foto: UKC Niš

- Hvala predsedniku Republike i ministru zdravlja na podršci i razumevanju potreba našeg grada. Nastavljamo dalje, još jače, sa jasnim ciljem , da svaki čovek u Srbiji ima jednaku šansu za lečenje - poručio je Lazarević.

Niš Ambulanta (5).jpeg
Foto: UKC Niš

Nova mobilna ambulanta biće opremljena najsavremenijom medicinskom opremom i omogućiće preventivne preglede, ranu dijagnostiku i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na terenu, posebno u udaljenim i nedovoljno dostupnim sredinama.

01:23
Niš dobija novu mobilnu ambulantu Izvor: UKC Niš

Ne propustiteDruštvoMobilna ambulanta stiže u Niš, pregledi i tamo gde ih nije bilo! Lazarević i Pavlović: Dovodimo zdravstvenu zaštitu do svakog čoveka
UKC Niš.jpeg
DruštvoDržava, crkva i zdravstvo zajedno oslonac pacijentima: Pravoslavlje kao temelj identiteta, solidarnosti i brige o čoveku
UKC Niš i crkva3.jpg
DruštvoNIŠ HITNO REAGOVAO NA APEL DEČIJIH KLINIKA U BEOGRADU! Lazarević i Pavlović: Krv za našu decu je naša moralna obaveza
25486.jpg
DruštvoManje bola, više nade: U UKC Niš uspešno urađena radiofrekventna ablacija
viber_image_2026-07-03_18-10-57-003.jpg