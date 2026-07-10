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Ovaj značajan korak realizovan je zahvaljujući jasnoj viziji i podršci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji sistemski ulažu u jačanje zdravstva i unapređenje uslova lečenja širom Srbije.

- Ovo je velika i važna vest za Niš. Danas smo ostvarili cilj koji su naši građani dugo očekivali , da zdravstvena usluga bude dostupna svima, bez izuzetka. Mobilna ambulanta znači da zdravstvo dolazi do čoveka, tamo gde je najpotrebnije - izjavio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

On je naglasio da je ovo još jedan dokaz da država ne odustaje od ulaganja u zdravstveni sistem i da se konkretnim merama rešavaju realni problemi građana.

Foto: UKC Niš

- Hvala predsedniku Republike i ministru zdravlja na podršci i razumevanju potreba našeg grada. Nastavljamo dalje, još jače, sa jasnim ciljem , da svaki čovek u Srbiji ima jednaku šansu za lečenje - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

Nova mobilna ambulanta biće opremljena najsavremenijom medicinskom opremom i omogućiće preventivne preglede, ranu dijagnostiku i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na terenu, posebno u udaljenim i nedovoljno dostupnim sredinama.