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Jedan matematički zadatak za učenike prvog razreda osnovne škole izazvao je burnu raspravu među roditeljima na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da nije primeren uzrastu dece, dok drugi tvrde da nije problem u matematici, već u načinu na koji je zadatak napisan.

Zadatak je objavljen na Fejsbuk stranici posvećenoj matematici, uz pitanje da li je odgovarajući za đake prvake. U njemu piše da Paula u kasici ima novčanicu manju od 20 evra i veću od pet evra, kao i dve različite kovanice evra, a zatim se od učenika traži da odrede šta može da kupi tim novcem.

Roditelji podeljeni: Težak zadatak ili loše napisan tekst?

U komentarima su se pojavila potpuno suprotna mišljenja. Jedni smatraju da je zadatak sasvim primeren za prvi razred, jer se nadovezuje na lekcije o novcu, dok drugi ističu da je tekst previše složen za decu koja tek uče da čitaju sa razumevanjem.

Pojedini roditelji naveli su da su njihova deca bez problema rešila zadatak, uključujući i učenike sa razvojnim teškoćama, dok su drugi poručili da je najveći problem upravo formulacija.

Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Jedan od komentara glasio je da je tekst toliko nejasan da ga je i odrasla osoba morala pročitati nekoliko puta kako bi razumela šta se zapravo traži.

Sporan jedan veznik

Posebnu polemiku izazvao je deo zadatka u kojem piše da Paula ima "novčanicu manju od 20 evra i veću od pet evra". Neki roditelji smatraju da upotreba veznika "i" može da zbuni decu, jer nije sasvim jasno da li se opis odnosi na jednu ili više novčanica.

Drugi, međutim, ističu da upravo ovakvi zadaci podstiču logičko razmišljanje i razvijaju sposobnost razumevanja pročitanog teksta.

Koje je tačno rešenje?

Pošto novčanica mora biti veća od pet, a manja od 20 evra, jedina mogućnost je novčanica od 10 evra. Ako su dve različite kovanice od dva i jednog evra, Paula ukupno ima 13 evra.

Sa tim iznosom može da kupi flomastere (7 evra), pernicu (11 evra), papir u boji (2 evra), flomastere i papir u boji (9 evra), kao i pernicu i papir u boji (13 evra).

Ne može da kupi flomastere i pernicu zajedno, niti sva tri proizvoda, jer za to nema dovoljno novca.