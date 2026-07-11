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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra proslavljaju Petrovdan, praznik koji je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Danas se završava Petrovski post, koji je počeo u ponedeljak, 8. juna. U narodu se često kaže da Petrovski post vodi ka Petrovdanu. To je dobar način da se razume njegova svrha. Post nije izdvojen običaj bez cilja, već period pripreme za praznik dvojice velikih apostola. Kroz taj period vernici nastoje da uđu u praznik mirnije, sabranije i sa više duhovne pažnje.

Završetak posta ne treba doživeti samo kao dan kada se ponovo jede mrsna hrana. Mnogo je važnije razumeti da se post završava praznikom koji podseća na apostolsku veru, požrtvovanje, propoved i služenje. Zato se kraj posta prirodno povezuje sa odlaskom u crkvu, molitvom, pričešćem za one koji su se pripremali i porodičnim obeležavanjem Petrovdana.

Inače, Petar i Pavle su prvi propovednici hrišćanstva i najbliži učenici Isusa Hrista, a sam praznik se svrstava u 15 najvećih hrišćanskih praznika.

Ko je Sveti apostol Petar

Petrovski post vodi ka Petrovdanu Foto: Kurir, Shutterstock

Sveti apostol Petar bioje ribar i najpre se zvao Simeon. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: "Ti su Hristos, Sin Boga živoga". Petar je činio velika čuda: lečio je bolesne, vaksrsavao mrtve, čak su se i od njegove senke isceljivali bolesnici.

Pavle je bio gonitelj hrišćana

Sveti apostol Pavle bio je rodom iz Tarsa, najpre se zvao Savle, a bio farisej i gonitelj Hrišćanstva. Prema predanju bio je deset godina mlađi od Hrista. Poverovao je u njegovu propoved i postao jedan od navećih propovednikai teologa prve hrišćanske crkve. Pošto je ispunio dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, organizovao crkvu u mnogobrojnim mestima, mogao reći: "Ne živim ja, nego Hristos živi u meni", tada je bio posečen u Rimu, u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar.

Mnogi Srbi slave Petrovdan

Petrovdan je u Srbiji slava mnogih kuća. Smatrao kalendarskom granicom u godini, kao jedan od ključnih datuma letnjeg ciklusa praznika, i često se povezuje s Ivanjdanom. Obeležava promene u prirodi koje donose sledeće godišnje doba i hladnije vreme, a prati ga mnogo običaja.

Narodni običaji širom Srbije

Foto: YouTubePrintscreen

Na Petrovdan su česti sabori, a običaj je da se pale lile, velike vatre koje se prave od mlade kore divlje trešnje ili breze. Deca pripreme savijenu brezovu koru u koju naguraju slamu, zapale je i obilaze torove i kolibe. Paljenje vatre i lila simbolizuje vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih.

Nekada je narod rano ujutro na ovaj dan stoku prskao vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove.

Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola.

Opšti je običaj kod Srba u Vojvodini da se do Petrovdana nisu smele seći jabuke nožem, niti se smelo jabukama loptati, ili pak udarati jednu o drugu jabuku, jer se verovalo, da će ako se to čini, padati krupan grad i uništiti useve.

U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutru raznose jabuke prvim susedima za dušu umrlih, a ponegde se jabuke odnose u crkvu na osveštenje.