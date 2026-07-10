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Stanari se sve češće žale na buku, renoviranja i nepoštovanje kućnog reda. Proverili smo šta propisi dozvoljavaju, kome se prijavljuju problemi i šta mnogi rade, a ne znaju da je zabranjeno.

Leto je vreme kada u stambenim zgradama najčešće izbijaju komšijski sukobi. Dok jedni žele da odmore posle posla, drugi renoviraju stanove, treći organizuju proslave, a četvrti ostavljaju pse same kod kuće koji satima laju.

Redakciji Kurira gotovo svakodnevno stižu pitanja čitalaca šta sme, a šta ne sme da se radi u zgradi, da li postoji vreme odmora, ko kontroliše poštovanje kućnog reda i kome građani mogu da prijave komšije koje uporno krše pravila.

Proverili smo šta propisuju važeći propisi.

Renoviranje nije zabranjeno, ali postoje pravila

Jedan od najčešćih razloga za svađe među komšijama jeste renoviranje stanova.

Mnogi ne znaju da nije dovoljno samo angažovati majstore. Stanar je dužan da o radovima obavesti upravnika stambene zajednice, a u mnogim lokalnim samoupravama i da na vidnom mestu u zgradi postavi obaveštenje o početku i trajanju radova.

Radovi ne smeju da se izvode u vreme odmora, osim u slučaju hitnih intervencija.

Foto: Dijana Šćekić

- Najveći problem nije renoviranje, već to što pojedini misle da mogu da buše kada god požele. Ljudi rade od kuće, imaju malu decu ili starije članove porodice kojima je potreban mir, kaže jedan profesionalni upravnik.

Nije problem samo muzika

Mnogi misle da je jedino zabranjeno glasno puštanje muzike posle 22 časa.

Međutim, kućni red podrazumeva mnogo više.

Problem mogu predstavljati: glasno pomeranje nameštaja,

trčanje i skakanje po stanu,

bušenje zidova,

korišćenje bučnih kućnih aparata u vreme odmora,

lupanje vratima,

vika i galama.

opušci, voda i tepisi

Jedan od problema na koji se građani često žale jeste ponašanje na balkonima.

Bacanje opušaka, prosipanje vode ili trešenje tepiha preko terase nije samo nekulturno, već je u mnogim lokalnim odlukama o kućnom redu izričito zabranjeno.

- Više puta smo na terasi pronalazili opuške. Dovoljna je jedna iskra da izazove požar, kaže jedna čitateljka.

Pas nije kriv

Foto: Zorana Jevtić

Poseban izvor sukoba predstavljaju kućni ljubimci.

Psi nisu zabranjeni u zgradama, ali vlasnici moraju da vode računa da životinje ne uznemiravaju druge stanare.

- Nije problem pas. Problem je kada satima ostane sam i neprestano laje, kaže stanar jedne beogradske zgrade.

Šta još mnogi ne znaju?

Pravila kućnog reda u brojnim gradovima propisuju i da nije dozvoljeno:

ostavljati građevinski šut u hodnicima,

držati kabasti otpad na balkonima,

bacati otpad u kanalizaciju ako može da izazove začepljenje,

držati zapaljive materije na tavanu,

koristiti zajedničke prostorije kao privatnu ostavu. Kome prijaviti problem?

Prvi korak je razgovor sa komšijom ili obraćanje upravniku stambene zajednice.

Ako to ne pomogne, građani se mogu obratiti nadležnoj komunalnoj inspekciji, dok u slučajevima ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira može intervenisati policija.