Slušaj vest

Nije tajna da mladi sve više vremena provode uz male ekrane, zbog čega deluje da su razgovori licem u lice postali retkost. Ipak, pojavljuje se trend, koji vraća u modu druženje van ekrana. Šta su to oflajn žurke, zašto postaju sve popularnije i da li nam za dobar provod zaista nije potreban internet?

Koliko puta vam se desilo da na žurki više vremena provedete gledajući u ekran umesto uživajući u atmosferi? Na oflajn žurki za to nema šanse, jer telefon ostaje zaključan u futroli koju vam mogu odmagnetisati jedino na izlazu.

- Razmišljali smo kako da omogućimo ljudima da telefon ipak ostane kod njih, jer se ljudi plaše da i ne izgube, da imaju neki kontakt s njim, da znaju da je na sigurnom, nismo hteli telefone da ostavljamo na jedno mesto, već smo napravili posebne futrole. Kada ubacite telefon u futrole, ona se zatvori, telefon ostaje kod vas tokom cele žurke, ako vam je telefon potreban možete da odete do izlaza, gde će se telefon otključati, pogledate šta treba i vratite se na žurku, kako biste mogli da uživate bez toga da gledate u ekran, odgovarate na neke poruke - kaže Lazar Fibišan, organizator.

Zapevala na sestrinoj svadbi Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

U vreme kada je većina nas prikovana za mobilne telefone, prava je retkost pronaći mesto i društvo u kojem se ne čuje zvuk stizanja poruke ili poziva. Upravo to, navelo je grupu momaka iz Beograda da pokrenu oflajn žurke.

- Pročitao sam jedan slogan "Disconnect do connect", došla mi je sama ideja, sinula mi je, i rekao sam to prijateljima sa kojima sam se već bavio nekim žurkama i bio u nekim organizacijama.

- Dešavalo se da nekada neko ima neki negativan utisak, jer nije znao da je ovo oflajn žurka, međutim ukoliko je muzika dobra, ukoliko je atmosfera dobra, muzika odgovarajuća, ljudi zaista zaborave na telefone i uživaju u žurci - kaže Marko Dukić, organizator.

Upravo ovakve žurke, podsećaju na to da je puna socijalna baterija, mnogo važnija od one na telefonu, kao i da se najbolja veza, ne nalazi na internetu, već među ljudima.