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Avio-kompanija Rajaner (Ryanair) oglasila se povodom incidenta koji se dogodio u petak ujutru na letu iz Soluna za Memingen, kada je, prema navodima, tokom leta ispao prozor aviona.

Iz Ryanaira su potvrdili da se avionubrzo nakon poletanja vratio na aerodrom u Solunu.

Avion se bezbedno vratio u Solun

Kako navode iz kompanije, let je prekinut nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta.

- Let Ryanaira iz Soluna za Memingen u petak ujutru vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja, nakon što se jedan putnički prozor odvojio tokom leta. Avion je normalno sleteo, a putnici su vraćeni u terminal - saopštili su iz Ryanaira.

Jedan putnik zatražio medicinsku pomoć

Kompanija je potvrdila da je jedan putnik nakon sletanja zatražio medicinsku pomoć na aerodromu u Solunu.

- Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu - navodi se u odgovoru kompanije.

Ryanair nije precizirao kakve je povrede ili zdravstvene tegobe putnik imao.

Organizovan zamenski avion

Kako bi se putovanje nastavilo uz što manje kašnjenje, Ryanair je organizovao zamenski avion za putnike.

Prema navodima kompanije, zamenski let za Memingen poleteo je iz Soluna u 9.53 po lokalnom vremenu.

Podsetimo, na društvenim mrežama su objavljeni prvi snimci iz aviona koji je nedavno poleteo iz Soluna, a na kom je usred leta pukao prozor. Kako su preneli grčki mediji, državljanin Srbije je povređen u ovom incidentu i umalo je ispao kroz prozor letelice.