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Na društvenim mrežama su objavljeni prvi snimci iz aviona koji je nedavno poleteo iz Soluna, a na kom je usred leta pukao prozor. Kako su preneli grčki mediji, državljanin Srbije je povređen u ovom incidentu i umalo je ispao kroz prozor letelice.

Prvi snimci drame u avionu

Avion kompanije Rajaner iz Soluna za Minhen vratio se u Grčku u petak nakon što je doživeo ozbiljan kvar motora tokom leta, pri čemu je jedan putnik povređen od krhotina iz motora aviona.

1/10 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin

Putnik, državljanin Srbije (61), povređen je kada ga je jaka razlika u pritisku povukla ka spolja, dok su maske za kiseonik odmah pale u kabinu, što je izazvalo paniku među putnicima. Vlasti su pojasnile da nije došlo do pukotine ili oštećenja trupa aviona.

Srbina pritisak vukao kroz prozor, posada aktivirala signal za pomoć

Nakon što je posada aktivirala signal za pomoć, na solunskom aerodromu „Makedonija“ preduzete su sve propisane mere za vanredne situacije. Vatrogasne ekipe, kola Hitne pomoći, policija i druge službe bezbednosti bile su u pripravnosti.

Četiri putnika su iz predostrožnosti prebačena u bolnicu radi lekarskih pregleda. Većina je pregledana i otpuštena, dok je jedan ostao na daljim testovima.