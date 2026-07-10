Slušaj vest

Prema svedočenjima putnika, sve je počelo snažnim zvukom nalik eksploziji, nakon čega je nastala panika u kabini. Navodno je, usled pada pritiska, vazduh povukao muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora, dok su njegova supruga i drugi putnici pokušavali da ga zadrže i vrate na sedište.

Prema prvim informacijama, incident je izazvao kvar na motoru aviona koji je saobraćao na liniji Solun-Minhen. Zbog kvara su se, kako se navodi, odvojili pojedini delovi motora, koji su udarili u prozor kabine i izazvali njegovo oštećenje.

Pilot je odmah reagovao, promenio kurs i odlučio da avion vrati na aerodrom "Makedonija" u Solunu, odakle je letelica prethodno poletela.

Avion je uspešno sleteo, a putnici su bezbedno napustili letelicu. Povređeni muškarac prevezen je u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih usled trenja.

"Nastala je panika"

Jedna od putnica koja se nalazila na letu ispričala je za Radio Solun 94.5 dramatične trenutke iz kabine aviona.

- Čuo se zvuk kao da je pukla guma. Nastala je panika, ljudi su vrištali, zapomagali i dozivali jer smo odmah izgubili i visinu zbog dekompresije. U jednom trenutku sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti. Stjuardese su se potpuno pogubile. Svi smo odmah stavili maske - rekla je jedna putnica i dodala:

- Činilo nam se da je prošlo dosta vremena dok nismo shvatili šta se zapravo dešava. Zgrabili su ga i zadržali, srećom nije bio otkopčao pojas. Glava mu je bila potpuno van aviona. Devojke koje su sedele pored njega su ga povlačile nazad. Prišli su i neki lekari da mu pomognu - istakla je ona.

Prema njenim rečima, zahvaljujući brzoj reakciji putnika, ali i sigurnosnom pojasu, izbegnuta je veća tragedija. Istraga o uzrocima incidenta je u toku.