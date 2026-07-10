Slušaj vest

Šezdesetjednogodišnji putnik, koji je pronađen ispred kabine, je svestan, ali u stanju šoka i podvrgava se testovima kako bi se procenilo njegovo stanje, pišu grčki mediji.

Scene apsolutnog užasa odvijale su se na jutarnjem letu kompanije "Rajaner" , koji je poleteo sa solunskog aerodroma "Makedonija" za Minhen, u Nemačkoj.

Ubrzo nakon poletanja, zaglušujuća buka je oglasila alarm kada se jedan od prozora aviona razbio, što je izazvalo trenutnu dekompresiju u kabini.

Situacija u avionu je bila dramatična: maske za kiseonik su automatski pale, dok je nagla promena pritiska rezultirala time da je deo tela 61-godišnjeg putnika, koji je sedeo pored prozora, navodno izbačen napolje iz kabine, prenose grčki mediji.

Prema šokantnim svedočenjima i žalbama putnika za Radio Solun, supruga šezdesetjednogodišnjeg srpskog državljanina je odmah reagovala i uspela da ga uhvati za noge. Držeći ga nekoliko minuta, i uz pomoć drugih putnika koji su odmah pritrčali u pomoć, konačno su uspeli da ga vuku nazad u avion, sprečivši najgore.

Kapetan letelice je odmah i mirno reagovao, promenivši kurs. Napravio je prinudni zaokret i vratio avion u Solun, gde je bezbedno sleteo.

Nakon sletanja, putnici su ostali na aerodromu u šoku, dok su počele neophodne tehničke provere kako bi se utvrdili uzroci nesreće. Hitna pomoć EKAB-a je preuzela 61-godišnjeg povređenog muškarca i hitno ga prevezla u bolnicu "AHEPA".