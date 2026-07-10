"Skoro do ramena bio izvan aviona" Šokantni detalji drame na nebu: Ovo je spasilo Srbina da ne ispadne kroz prozor VIDEO
Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije "Rajaner" sa solunskog aerodroma "Makedonija" za Minhen, nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema.
Avion kompanije "Rajaner", koji je iz Soluna krenuo za Minhen, bezbedno se vratio na solunski aerodorom, ali je nekoliko putnika prijavilo povrede.
Tokom spuštanja, deo oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine.
Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor.
Povređeni muškarac za koga navode da je državljanin Srbije je bio svestan, ali u šoku i prevezen je vozilom hitne pomoći u bolnicu u Solunu. Kako javljaju grčki mediji, zadobio je povrede vrata i opekotine nastale, kako se pretpostavlja, zbog trenja.
Let kompanije "Rajaner" iz Soluna za Memingen vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor na putničkoj strani pomerio tokom leta, navodi ta kompanija.
- Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu. Da bi se kašnjenje svelo na minimum, organizovan je zamenski avion koji će dovesti putnike u Memingen, a poleteo je iz Soluna jutros u 9:53 po lokalnom vremenu", dodaje se u saopštenju kompanije "Rajaner".
Srbina spasio pojas
Kako prenose očevici za Radio Solun, muškarac je skoro do ramena bio izvan aviona, ali ga je spasio sigurnosni pojas, kao i putnici koji su sedeli do njega i vukli ga nazad.
Četiri putnika su preventivno prebačena u bolnicu. Većina je zbrinuta i puštena kući, dok je jedan ostao na daljim lekarskim pregledima.
Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu prevezena u bolnicu u Solunu.
Na solunskom aerodromu "Makedonija" aktivirane su vanredne procedure nakon što je posada izdala signal za pomoć. Vatrogasci, ekipe hitne pomoći, policija i druge službe za hitne slučajeve bile su u pripravnosti, ali je avion bezbedno sleteo i premešten je u određeno područje aerodroma.
Zvaničnici su rekli da incident nije uključivao nikakvo oštećenje trupa aviona.
Predsednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbegnuta tragedija i naveo da su putnici uspeli da uvuku muškarca nazad u kabinu uz pomoć njegove supruge i drugih putnika.
Kurir.rs/ RTS