Let kompanije "Rajaner" iz Soluna za Memingen vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor na putničkoj strani pomerio tokom leta, navodi ta kompanija.

- Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu. Da bi se kašnjenje svelo na minimum, organizovan je zamenski avion koji će dovesti putnike u Memingen, a poleteo je iz Soluna jutros u 9:53 po lokalnom vremenu", dodaje se u saopštenju kompanije "Rajaner".