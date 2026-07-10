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Raspisan konkurs programa „Zajednici zajedno“ za finansiranje projekata u 13 lokalnih samouprava

Za podršku zajednici kompanija NIS ove godine izdvaja 144,5 miliona dinara

Uprkos kompleksnim okolnostima poslovanja, NIS ostaje posvećen društveno odgovornim projektima

Beograd, 10. jul 2026. godine



Nastavljajući da neguje partnerstvo i prijateljstvo sa lokalnim zajednicama širom Srbije, kompanija NIS raspisala je 18. godinu zaredom konkurs programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“. Uprkos kompleksnim okolnostima u kojima posluje, kompanija NIS će i ove godine izdvojiti 144,5 miliona dinara za podršku projektima u 13 gradova i opština u našoj zemlji.

Projekti će biti podržani u dve kategorije. Prva - inovativni iskorak, usmerena je na projekte koji uvode savremena i održiva rešenja, doprinoseći modernizaciji javnih ustanova i unapređenju uslova za njihove korisnike. Druga kategorija - fleksibilnost i kontinuitet obuhvata projekte usmerene na unapređenje postojeće infrastrukture, opreme i uslova za korisnike, u skladu sa prepoznatim potrebama i prioritetima lokalnih zajednica.

Program se i ove godine realizuje u gradovima i opštinama širom Srbije: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kikindi, Pančevu, Zrenjaninu, Požarevcu, Kanjiži, Srbobranu, Novom Bečeju, Žitištu i Velikom Gradištu.

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove: predškolske, školske i visokoškolske, naučnoistraživačke ustanove i naučno-tehnološki parkovi, zdravstvene, sportske, socijalne i institucije kulture, kao i gradske i opštinske uprave za projekte koji se odnose na javne površine.

Prijave su otvorene do 11. septembra 2026. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni u oktobru. Više informacija o uslovima i propozicijama konkursa dostupno je na sajtu kompanije NIS.

Program „Zajednici zajedno“ kompanija NIS sprovodi već 18 godina, tokom kojih je u razvoj lokalnih zajednica uloženo više od dve milijarde dinara i realizovano 1.200 projekata. Ovim ulaganjima unapređeni su uslovi rada u više od 180 obrazovnih ustanova i više od 40 ustanova kulture, opremljeno je 48 bolnica i domova zdravlja, donirano 14 sanitetskih i patronažnih vozila, uređeno više od 150 dečjih igrališta, parkova i sportskih terena, dok je 40 ustanova dobilo solarne elektrane.