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Obilaznica oko Soluna zatvara se večeras i sutra uveče zbog radova, a policija saobraćaj preusmerava kroz grad!

Svi srpski turisti koji tokom vikenda planiraju put ka grčkom primorju moraju obratiti posebnu pažnju, jer će delovi unutrašnje obilaznice oko Soluna biti potpuno zatvoreni tokom naredne dve noći zbog hitnih radova na projektu „Flyover”.

Saobraćaj će biti obustavljen u noćnim terminima u petak i subotu, što bi moglo da izazove gužve i nepredviđena zadržavanja na alternativnim pravcima kroz sam grad.

Detaljan raspored zatvaranja po danima

Radovi i blokade saobraćaja odvijaće se prema sledećem rasporedu:

Petak, 10. jul (Večeras): Od 23:00 časa uveče do 05:00 časova ujutru, obilaznica će biti potpuno zatvorena u oba smera.

Subota, 11. jul (Sutradan): Od 23:00 časa uveče do 05:00 časova ujutru, zatvara se traka u smeru ka zapadu.

Foto: Shutterstock/Bascar

Kako će se odvijati saobraćaj?

Tokom trajanja blokada, grčka saobraćajna policija će biti raspoređena na ključnim tačkama i preusmeravaće sva vozila na alternativne saobraćajnice kroz sam centar i unutrašnje ulice Soluna.

Vozačima iz Srbije koji u ovom periodu stižu nadomak Soluna savetuje se maksimalan oprez, strogo poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i korišćenje navigacionih aplikacija kako bi lakše pronašli obilazne rute kroz grad. Ukoliko je moguće, preporučuje se da se dolazak pred Solun planira van ovih kritičnih noćnih termina kako bi se izbegle gužve.