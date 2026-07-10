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Državljanin Republike Srbije hitno je prevezen vozilom Hitne pomoći sa Aerodroma „Makedonija“ u Solunu u Univerzitetsku opštu bolnicu AHEPA (AHEPA Thessaloniki University General Hospital), nakon incidenta na letu od Soluna do Minhena, saopštio je Generalni konzulat Srbije u Solunu.

- Generalni konzulJelena Vujić-Obradović odmah je, po saznanju za incident, posetila povređenog državljanina u bolnici i razgovarala sa upravom zdravstvene ustanove i nadležnim lekarima, nakon čega je obavljen razgovor i sa suprugom povređenog - navodi se u saopštenju:

Jezive scene iz aviona Foto: Printskrin

- Lekari trenutno utvrđuju obim povreda i zdravstveno stanje pacijenata, a po dobijanju rezultata medicinskih pregleda obavestiće Generalni konzulat Republike Srbije. Prema trenutno dostupnim informacijama povređeni nisu životno ugroženi.