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Na poligonu „Rujnik“ i vežbalištima u širem rejonu Niša realizuje se obuka pripadnika Tenkovskog bataljona T-72M za realizaciju zadataka u operacijama Vojske Srbije.

Cilj je dalje usavršavanje iskusnih tenkista i starešina Vojske Srbije, uz akcenat na osposobljavanju najmlađih pripadnika jedinice.

Komandir tenkovskog voda kapetan Stefan Pešić kaže da je tenk T-72MS prošao duboku modernizaciju kroz sva tri ključna elementa koja karakterišu oklopne jedinice — vatrenu moć, oklopnu zaštitu i pokretljivost.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

— Istakao bih da su naš najveći resurs upravo pripadnici Tenkovskog bataljona T-72M, koji svakodnevno na delu pokazuju znanje, sposobnost i veštine i dokazuju ih u praski. Budući da nas je samo trojica u ovom složenom borbenom sistemu, da radimo u ograničenom prostoru i uslovima buke, kao i da sve zadatke realizujemo u složenim uslovima, tenkovske bataljone krasi duh zajedništva, snažan kolektiv i atmosfera porodične zajednice.

Vozač tenka razvodnik Filip Anđelić je, nakon dobrovoljnog služenja vojnog roka, pre dve godine došao u Tenkovski bataljon T-72M, na preporuku najboljeg druga.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

— Tenk je veoma snažna i nezaustavljiva mašina, tako da tokom upravljanja njime imam osećaj kao da ispred mene ne postoji prepreka. S druge strane, imam i veliku odgovornost — da posadu odvezem na zadatak, da zadatak uspešno izvršimo i bezbedno se vratimo — rekao je razvodnik Anđelić.

Zainteresovani za službu u ovoj i drugim tenkovskim jedinicama Vojske Srbije mogu se do 15. jula prijaviti na javne konkurse za dužnosti vozača i nišandžija tenkova u tenkovskim bataljonima u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.