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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio sportsko-obrazovni kamp za decu i mladeiz dijaspore i regiona, koji se održava u Aleksandrovcu.

Svečanom otvaranju je prisustvovala i predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da su kampovi prilika da zajedno pokažemo koliko je važno da mladi, bez obzira na to gde žive, neguju vezu sa svojom otadžbinom, svojim jezikom, kulturom i tradicijom.

Kamp nije samo mesto sporta i rekreacije, rekao je ministar Milićević i dodao da je to prostor novih znanja, prijateljstava i uspomena.

1/5 Vidi galeriju Đorđe Milićević otvorio kamp za decu iz dijaspore u Aleksandrovcu Foto: Marija Blagojević

Narednih dana imaćete priliku da kroz radionicu “Vekovima kroz Župu” upoznate bogatu istoriju i kulturu Srbije, da posetite Muzej vinarstva i Muzej Župe i otkrijete deo bogatog nasleđa ovog kraja, istakao je ministar Milićević.

Svaki kamp ima i obrazovni deo, ali, isto tako, važno je da se podsetimo da su zdrav način života, timski duh i međusobno poštovanje važni za svakog čoveka, rekao je ministar Milićević i dodao da posebnu vrednost ima i radionica posvećena lokalnom govoru i dijalektu.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da se kroz jezik najbolje čuva identitet jednog naroda i dodao da će deca i mladi obilaskom manastira Drenča imati priliku da se podsete duhovnih temelja naše države, na vekovnu tradiciju, veru i kulturu koje su sačuvale srpski narod kroz istoriju.

Nova poznanstva i prijateljstva koja se stvore u kampovima su za ceo život, rekao je ministar Milićević i dodao da su to takođe važni mostovi između mladih u svetu sa svojom maticom.

Naš cilj je da svako dete koje živi van Srbije zna da ovde ima svoj dom, svoje korene i svoju budućnost, rekao je ministar Milićević i dodao da će mladi sa ovih kampova poneti znanje, prijateljstva i osećaj pripadnosti, ali i želju da se Srbiji uvek vraćaju, da je upoznaju i dodatno zavole.