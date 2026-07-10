Višedecenijska novinarka i urednica „Jedinstva“ Sanja Kecman preminula je u 59. godini u Beogradu. Biće sahranjena u subotu.
Društvo
Umrla Sanja Kecman: Srpska novinarka preminula u 59. godini
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Višedecenijska novinarka i urednica "Jedinstva" Sanja Kecman preminula je noćas u Beogradu u 59. godini, javio je Radio Kosovska Mitrovica.
Sanja Kecman je rođena 12. januara 1968. godine, u Kosovskoj Mitrovici.
Žurnalistiku je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ceo radni vek je provela u redakciji "Jedinstva" najstarijeg štampanog glasila na KiM.
Prijatelji i kolege će je pamtiti kao vrednog, odgovornog i izrazito kreativnog autora bezbroj reportaža i članaka, kojima je ostavila dubok istoriografski trag u srpskom novinarstvu ovog podneblja, piše RKM.
Sanja Kecman biće sahranjena u subotu 11. jula, u 13h na groblju u Rudaru. Porodica će saučešće primati od 11h, u kapeli.
Kurir.rs/Radio Kosovska Mitrovica
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