Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Višedecenijska novinarka i urednica "Jedinstva" Sanja Kecman preminula je noćas u Beogradu u 59. godini, javio je Radio Kosovska Mitrovica.

Sanja Kecman je rođena 12. januara 1968. godine, u Kosovskoj Mitrovici.

Žurnalistiku je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ceo radni vek je provela u redakciji "Jedinstva" najstarijeg štampanog glasila na KiM.

Prijatelji i kolege će je pamtiti kao vrednog, odgovornog i izrazito kreativnog autora bezbroj reportaža i članaka, kojima je ostavila dubok istoriografski trag u srpskom novinarstvu ovog podneblja, piše RKM.

Sanja Kecman biće sahranjena u subotu 11. jula, u 13h na groblju u Rudaru. Porodica će saučešće primati od 11h, u kapeli.