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"Mislila sam da je to kraj", rekla je Sabrina D. (37) iz Augsburga. Ona je bila putnica na letu FR 1879 koji je pretvoren u pravi horor. U petak ujutru avion tipa Boing 737-800 niskotarifne kompanije Rajaner trebalo je da leti iz Grčke, iz Soluna, za Memingen u Bavarskoj. Međutim, ubrzo nakon poletanja jedno staklo na avionu je puklo, a muškarac (61) iz Srbije je do ramena bio izvučen kroz prozor. Život mu je, kako se veruje, spasila njegova supruga.

"Čuli smo jak prasak", kaže Sabrina D, koja je sedela četiri reda iza prozora koji se razbio. Kako je kasnije saznala od druge putnice, verovatno su se delovi desnog motora odvojili i udarili u prozor.

"Čovek je izvučen glavom iz aviona, ljudi su pritrčali da mu pomognu", ispričala je Sabrina D, koja se sa majkom Rosi (66) vraćala kući iz Grčke.

Putnik iz Srbije imao rasekotinu na glavi i izgubio svest

Avion je u petak ujutru, tačno u 5.55 po grčkom vremenu, poleteo iz Soluna. Nesreća se dogodila oko pola sata nakon poletanja.

"Bio je to šok za sve. Čovek je imao rasekotinu na glavi i izgubio je svest", rekla je putnica.

Pilot je više puta preko razglasa izgovorio "Emergency" (u prevodu: vanredno stanje, prim. red.). Nakon toga su svi putnici u avionu morali da stave maske za kiseonik.

Rajaner je na upit potvrdio da se tokom leta za Memingen, ubrzo nakon poletanja, odvojio prozor na avionu. Kompanija nije komentarisala navode da su se delovi motora odvojili.

Pilot je nakon incidenta prekinuo let i vratio se u Solun. Prema podacima o letu, avion je sleteo nazad u Grčku sat i 14 minuta nakon poletanja.

"Nama je to izgledalo kao večnost", rekla je Sabrina D. za nemački list Bild. U avionu je zbog otvorenog prozora bilo veoma bučno.

"Čulo se stalno brujanje. Već smo se uplašili jer nismo mogli da shvatimo šta se dešava."

Pilot plakao posle leta iz noćne more

Nakon sletanja, nešto posle 7 časova po grčkom vremenu, žena iz Augsburga je, kako kaže, zagrlila majku i obe su zaplakale.

"Bile smo u šoku. Malo nam se vrtelo u glavi, ali srećom nije nam bilo ništa."

Kako joj je prenela druga putnica, čak je i pilot plakao na pisti nakon sletanja. "Tada smo shvatile da je situacija verovatno bila veoma ozbiljna."

Zanimljiv detalj je da su na sedištima u redu u kojem je prozor pukao i nakon incidenta ostali putnici.

"Čovek koji je umalo bio izvučen kroz prozor posle toga je sedeo u prolazu, a i srednje sedište je i dalje bilo zauzeto", ispričala je putnica.

Srbin koji je povređen u incidentu nakon sletanja je prebačen u bolnicu.

"Autobusom su nas odvezli do hale za odlaske. Tamo smo morali da čekamo sat vremena", rekla je Sabrina D.

Prema navodima Rajanera, oko 10 časova je poleteo zamenski avion za Memingen, koji je bezbedno stigao na odredište.

Sabrina D. i njena majka ipak su ostale u Grčkoj.

"Nismo želele odmah ponovo da uđemo u avion. Prvo ćemo da se odmorimo i oporavimo."

U nedelju planiraju povratak u Bavarsku.