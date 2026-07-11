Završeno školovanje 72. klase Komandno-štabnog usavršavanja: "Vojska je onakva kakvi su joj oficiri"
Svečanost povodom završetka školovanja polaznika 72. klase Komandno-štabnog usavršavanja održana je u petak u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.
Svečanosti su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković.
Tom prilikom, paradne bodeže, dodeljene odlukom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, trojici prvorangiranih polaznika - majoru Milanu Mikiću, majoru Saši Trajkoviću i majoru Milošu Goluboviću uručio je državni sekretar Jelić, dok je pripadnicima stranih oružanih snaga paradne bodeže uručio rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović.
Brigadni general Đorović podsetio je sve prisutne na reči slavnog vojvode Živojina Mišića da je vojska onakva kakvi su joj oficiri te ukazao na činjenicu da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije poklanjaju veliku pažnju obrazovanju i usavršavanju oficira, naročito kroz program Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.
- Brzi razvoj tehnologije ne treba da pomuti našu svest o značaju čoveka i znanja. Moćnu vojsku čine sposobni i obučeni ljudi, ljudi od znanja, patriotizma i karaktera. Zato je završetak usavršavanja još jedne klase Komandno-štabnog usavršavanja važan ne samo za Vojsku Srbije, nego i za Republiku Srbiju u celini - rekao je brigadni general Đorović, iskoristivši priliku da pozdravi i oficire iz stranih oružanih snaga.
Obraćajući se prisutnima rektor Univerziteta odbrane istakao je da oficire u daljem profesionalnom i karijernom razvoju očekuju nove, teške i odgovorne dužnosti na koje će polaznici ovog usavršavanja bez sumnje i uspešno odgovoriti.
- Savetujem vam da veliki deo svog rada posvetite ljudima kojima ćete biti pretpostavljeni, tako da i oni postanu bolji oficiri, podoficiri i vojnici - naglasio je brigadni general Đorović i poželeo da njihovi budući profesionalni koraci budu besprekoran primer oficirskog profesionalizma.
Načelnik Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ pukovnik Zoran Jekić rekao je da školovanje predstavlja ključni iskorak u oficirskoj karijeri, nakon kojeg će polaznici postati lideri koji su sposobni da razumeju širu, operativnu i strategijsku sliku.
- Sa novim dužnostima dolazi i odgovornost koja ne trpi površnost i neodlučnost u radu. Vaši potčinjeni u vama moraju videti odlučnog i pouzdanog komandanta, čija su naređenja jasna i koji jedinicu vodi ličnim primerom, a vaši pretpostavljeni visoko osposobljene saradnike spremne da svaki dobijeni zadatak izvrše precizno, efikasno i u zadatom roku - istakao je načelnik Škole nacionalne odbrane poručivši polaznicima Komandno-štabnog usavršavanja da novo zvanje nose sa ponosom i dostojanstvom, i da na nove dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije stupe uzdignute glave.
Najbolji u rangu major Milan Mikić istakao je da je ovo usavršavanje namenjeno samo delu odabranih oficira kojima su pretpostavljene starešine ukazale poverenje, i da njegovim završetkom ne dolazi olakšanje, već obaveza - da ubuduće promovisani oficiri budu odlučniji, sposobniji i jači u izvršavanju zadataka koji se pred njih postave.
- Od ovog trenutka od nas se očekuje više - zrelost u rasuđivanju, inicijativa u delovanju i sposobnost da predvidimo, izgradimo i kad zatreba, sprečimo. Proteklih deset meseci nismo samo usvajali gradivo - razmenjivali smo znanja i iskustva, nadograđivali veštine jedni od drugih i kroz zajednički rad izgradili timski duh kakav se ne stiče preko noći - poručio je major Mikić zahvalivši svim kolegama na novostečenom iskustvu i prijateljstvu, kao i članovima porodica koji su u svakom trenutku predstavljali pravi i iskreni stub podrške.
Komandno-štabno usavršavanje predstavlja drugi nivo stručnog usavršavanja oficira, a 72. klasu završila su 52 polaznika iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i šest polaznika iz oružanih snaga stranih zemalja.