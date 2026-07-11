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Svečanost povodom završetka školovanja polaznika 72. klase Komandno-štabnog usavršavanja održana je u petak u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Svečanosti su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković.

Tom prilikom, paradne bodeže, dodeljene odlukom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, trojici prvorangiranih polaznika - majoru Milanu Mikiću, majoru Saši Trajkoviću i majoru Milošu Goluboviću uručio je državni sekretar Jelić, dok je pripadnicima stranih oružanih snaga paradne bodeže uručio rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Brigadni general Đorović podsetio je sve prisutne na reči slavnog vojvode Živojina Mišića da je vojska onakva kakvi su joj oficiri te ukazao na činjenicu da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije poklanjaju veliku pažnju obrazovanju i usavršavanju oficira, naročito kroz program Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

- Brzi razvoj tehnologije ne treba da pomuti našu svest o značaju čoveka i znanja. Moćnu vojsku čine sposobni i obučeni ljudi, ljudi od znanja, patriotizma i karaktera. Zato je završetak usavršavanja još jedne klase Komandno-štabnog usavršavanja važan ne samo za Vojsku Srbije, nego i za Republiku Srbiju u celini - rekao je brigadni general Đorović, iskoristivši priliku da pozdravi i oficire iz stranih oružanih snaga.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Obraćajući se prisutnima rektor Univerziteta odbrane istakao je da oficire u daljem profesionalnom i karijernom razvoju očekuju nove, teške i odgovorne dužnosti na koje će polaznici ovog usavršavanja bez sumnje i uspešno odgovoriti.

- Savetujem vam da veliki deo svog rada posvetite ljudima kojima ćete biti pretpostavljeni, tako da i oni postanu bolji oficiri, podoficiri i vojnici - naglasio je brigadni general Đorović i poželeo da njihovi budući profesionalni koraci budu besprekoran primer oficirskog profesionalizma.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Načelnik Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ pukovnik Zoran Jekić rekao je da školovanje predstavlja ključni iskorak u oficirskoj karijeri, nakon kojeg će polaznici postati lideri koji su sposobni da razumeju širu, operativnu i strategijsku sliku.

- Sa novim dužnostima dolazi i odgovornost koja ne trpi površnost i neodlučnost u radu. Vaši potčinjeni u vama moraju videti odlučnog i pouzdanog komandanta, čija su naređenja jasna i koji jedinicu vodi ličnim primerom, a vaši pretpostavljeni visoko osposobljene saradnike spremne da svaki dobijeni zadatak izvrše precizno, efikasno i u zadatom roku - istakao je načelnik Škole nacionalne odbrane poručivši polaznicima Komandno-štabnog usavršavanja da novo zvanje nose sa ponosom i dostojanstvom, i da na nove dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije stupe uzdignute glave.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Najbolji u rangu major Milan Mikić istakao je da je ovo usavršavanje namenjeno samo delu odabranih oficira kojima su pretpostavljene starešine ukazale poverenje, i da njegovim završetkom ne dolazi olakšanje, već obaveza - da ubuduće promovisani oficiri budu odlučniji, sposobniji i jači u izvršavanju zadataka koji se pred njih postave.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

- Od ovog trenutka od nas se očekuje više - zrelost u rasuđivanju, inicijativa u delovanju i sposobnost da predvidimo, izgradimo i kad zatreba, sprečimo. Proteklih deset meseci nismo samo usvajali gradivo - razmenjivali smo znanja i iskustva, nadograđivali veštine jedni od drugih i kroz zajednički rad izgradili timski duh kakav se ne stiče preko noći - poručio je major Mikić zahvalivši svim kolegama na novostečenom iskustvu i prijateljstvu, kao i članovima porodica koji su u svakom trenutku predstavljali pravi i iskreni stub podrške.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana