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Vozače koji danas kreću na put očekuju povoljne saobraćajne prilike, pošto na graničnim prelazima i naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema dužih zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kako navode iz AMSS-a, zbog sezone godišnjih odmora pojačan je intenzitet saobraćaja na auto-putevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima, ali je prohodnost za sada dobra.

Kada je reč o vremenskim uslovima, vozače danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, dok se od sredine dana ponegde može očekivati promenljiva oblačnost sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Zbog toga se savetuje dodatni oprez za volanom, naročito na deonicama gde može doći do iznenadne promene uslova na kolovozu.

Kurir.rs

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