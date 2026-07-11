Petrol širi maloprodajnu mrežu u Srbiji novom lokacijom u industriskoj zoni u Staroj Pazovi
Kompanija Petrol d.o.o. Beograd je otvorila novo prodajno mesto Stara Pazova – Industrijska zona, drugo u gradu Stara Pazova i ukupno 22. u svojoj maloprodajnoj mreži u Srbiji. Prodajno mesto nalazi se na putu između Stare i Nove Pazove, u neposrednoj blizini tržnog centra TC BIG Pazova. Novom lokacijom, Petrol, stanovnicima Stare i Nove Pazove i svim vozačima koji saobraćaju ovim područjem obezbeđuje još dostupnije i pouzdanije snabdevanje, nastavljajući istovremeno realizaciju svoje razvojne strategije na srpskom tržištu.
Širenje maloprodajne mreže i dalje predstavlja jedan od ključnih razvojnih pravaca Petrola u Srbiji. Otvaranjem novih prodajnih mesta kompanija kupcima omogućava lakši pristup kvalitetnim proizvodima i uslugama, istovremeno doprinoseći privrednom razvoju i jačajući svoju ulogu pouzdanog partnera građanima, privredi i lokalnim zajednicama.
Prodajno mesto Stara Pazova - Industrijska zona osmišljeno je tako da vozačima omogući brzo, jednostavno i prijatno zaustavljanje na putu. Kupcima su na raspolaganju visokokvalitetna goriva iz porodice Q Max, kao i popularna Kafa na putu, brendovi koji su poneli priznanje „Izabran proizvod godine“ prema izboru potrošača. Pored toga, prodajno mesto nudi pažljivo odabran maloprodajni asortiman prilagođen svakodnevnim potrebama savremenih vozača.
„Ponosni smo što smo u Staroj Pazovi otvorili drugo Petrolovo prodajno mesto. Ovo predstavlja novu prekretnicu u razvoju naše mreže u Srbiji, ali i značajnu vrednost za lokalnu zajednicu. Naš cilj je da budemo što bliže kupcima i da im obezbedimo kvalitetne proizvode, pouzdane usluge i prijatno korisničko iskustvo. Danas naša maloprodajna mreža u Srbiji broji 22 prodajna mesta, a i ubuduće ćemo nastaviti da investiramo u njeno širenje, kao i u unapređenje kvaliteta i dostupnosti naših usluga širom zemlje“, istakao je prilikom otvaranja Uroš Bider, direktor kompanije Petrol d.o.o. Beograd.
Otvaranje novog prodajnog mesta u Staroj Pazovi predstavlja još jedan korak u sprovođenju dugoročne razvojne strategije Petrola u Srbiji. Ulaganjima u širenje svoje maloprodajne mreže kompanija unapređuje dostupnost svojih usluga i stvara dodatnu vrednost za kupce, lokalne zajednice i šire društveno okruženje.