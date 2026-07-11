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Kompanija Petrol d.o.o. Beograd je otvorila novo prodajno mesto Stara Pazova – Industrijska zona, drugo u gradu Stara Pazova i ukupno 22. u svojoj maloprodajnoj mreži u Srbiji. Prodajno mesto nalazi se na putu između Stare i Nove Pazove, u neposrednoj blizini tržnog centra TC BIG Pazova. Novom lokacijom, Petrol, stanovnicima Stare i Nove Pazove i svim vozačima koji saobraćaju ovim područjem obezbeđuje još dostupnije i pouzdanije snabdevanje, nastavljajući istovremeno realizaciju svoje razvojne strategije na srpskom tržištu.

Širenje maloprodajne mreže i dalje predstavlja jedan od ključnih razvojnih pravaca Petrola u Srbiji. Otvaranjem novih prodajnih mesta kompanija kupcima omogućava lakši pristup kvalitetnim proizvodima i uslugama, istovremeno doprinoseći privrednom razvoju i jačajući svoju ulogu pouzdanog partnera građanima, privredi i lokalnim zajednicama. Prodajno mesto Stara Pazova - Industrijska zona osmišljeno je tako da vozačima omogući brzo, jednostavno i prijatno zaustavljanje na putu. Kupcima su na raspolaganju visokokvalitetna goriva iz porodice Q Max, kao i popularna Kafa na putu, brendovi koji su poneli priznanje „Izabran proizvod godine“ prema izboru potrošača. Pored toga, prodajno mesto nudi pažljivo odabran maloprodajni asortiman prilagođen svakodnevnim potrebama savremenih vozača.